Αδερφός Κέιτ Μίντλετον: Η μάχη με την κατάθλιψη και η σκέψη για τέλος στη ζωή του

Ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον, Τζέιμς, μίλησε ανοιχτά για την μάχη του με την κατάθλιψη και τις δυσκολίες που πέρασε αλλά και πώς τις αντιμετώπισε. Ο 37χρονος επιχειρηματίας εξέδωσε το βιβλίο «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life», όπου μιλά για τον σκύλο θεραπείας, την αγαπημένη του Ella, που έφυγε από τη ζωή πριν από 1,5 χρόνο. Ο Τζέιμς Μίντλετον έδωσε μια σειρά συνεντεύξεων τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του, όπου μίλησε για την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη αλλά και τις οικογενειακές δυσκολίες. Σωτήρας του ήταν τα σκυλιά του και κυρίως η Ella. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, παραλίγο να βάλει τέλος στη ζωή του το 2017, όταν ήταν πολύ κοντά στο να πηδήξει από την οροφή του σπιτιού του στο Λονδίνο. Ωστόσο, αυτό που τον έσωσε ήταν η Ella και η σκέψη του τι θα συνέβαινε στο αγαπημένο του μαύρο κόκερ σπάνιελ αν εκείνος αυτοκτονούσε.

“Τι θα γινόταν η Ella αν πέθαινα;”

Αναφέροντας λεπτομερώς πώς τον υποστήριξε η Ella κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, ο Τζέιμς εξήγησε: «Ήταν η ασπίδα μου. Μέσω αυτής μπορούσα να απολαύσω πράγματα». Γράφει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του: «Καθώς βάδιζα, κοίταξα κάτω από τον φεγγίτη και είδα τα ευγενικά μάτια της Ella να με κοιτούν προς τα πάνω. Όπως κι εγώ, ήταν ξύπνια όλη τη νύχτα. Αισθάνεται την περίεργη, ταραγμένη ψυχική μου κατάσταση». «Τι θα έκανε η Ella χωρίς εμένα; Αυτή εξαρτάται από εμένα και εγώ από αυτήν. Το συναίσθημα είναι εντελώς αμφίδρομο. Σε εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι δεν θα πηδήξω. Τι θα γινόταν η Ella αν πέθαινα; Πόσο καιρό θα περίμενε μόνη της στο διαμέρισμα για να τη βρει κάποιος;». Τον επόμενο μήνα, ο Τζέιμς πήγε την Ella και τα δύο κουτάβια της σε ένα εξοχικό σπίτι στην περιοχή Lake District, όπου του άρεσε να περπατάει στην ερημιά, να προμηθεύεται καυσόξυλα και να κολυμπάει.

Οι οικογενειακές συνεδρίες και πώς το αντιμετώπισε η οικογένεια Μίντλετον

Ο Τζέιμς Μίντλετον αποκάλυψε στη συνέχεια ότι οι συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας ήταν πιο «εύκολες» για τις αδερφές του Κέιτ και Πίπα, καθώς οι γονείς του αντιμετώπιζαν το ερώτημα του «πού είχαν κάνει λάθος». Στο τέλος του δύσκολου 2017, ο Τζέιμς επέστρεψε στη θεραπεία και έδωσε στον γιατρό του την άδεια να μιλήσει στους «απελπιστικά ανήσυχους» γονείς του Μάικλ και Κάρολ και τις δύο αδερφές του για τον αγώνα που έδινε με την κατάθλιψη. Ο Τζέιμς ενθουσιάστηκε για το πώς τον στήριξαν οι μεγαλύτερες αδερφές του κατά τη διάρκεια αυτής της σκοτεινής περιόδου, ενώ οι γονείς του ήθελαν «μετάφραση».

Μάλιστα, η αδελφή του, Κέιτ καθώς και ο Γουίλιαμ έχουν κάνει σημαντική δουλειά για την ψυχική υγεία και το στίγμα της κατάθλιψης στη Μεγάλη Βρετανία. Από τότε που έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας το 2011, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει κάνει την ψυχική υγεία ένα από τα κύρια σημεία της δουλειάς της καθώς ξεκίνησε την πρωτοβουλία Heads Together με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι το 2016.