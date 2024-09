64χρονη Αμερικανίδα χρησιμοποίησε τον θάλαμο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Sarco στην Ελβετία

Tο πρώτο πρόσωπο που χρησιμοποίησε τον θάλαμο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Sarco είναι μια 64χρονη γυναίκα από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον δημιουργό της κάψουλας, Φίλιπ Νίτσκε, στον οποίο έχει δοθεί το παρατσούκλι «Dr Death», η γυναίκα μπήκε στον θάλαμο και «σχεδόν αμέσως πάτησε το κουμπί» για να βάλει τέλος στη ζωή της. Ο ίδιος στο παρελθόν είχε περιγράψει ότι όποιος μπει στον θάλαμο και πατήσει το κουμπί απελευθερώνει αέριο άζωτο που προκαλεί υποξία και τελικά τον θάνατο. Συνολικά χρειάζονται δέκα λεπτά για να ολοκληρωθεί η μακάβρια διαδικασία με την τελευταία φράση που ακούγεται να είναι «αν θες να πεθάνεις, πάτα αυτό το κουμπί».

Ο θάλαμος είχε τοποθετηθεί σε μια δασώδη περιοχή στη βόρεια Ελβετία, ώστε η Αμερικανίδα να βλέπει τα δέντρα και τον ουρανό στις τελευταίες στιγμές της. «Όλα συνέβησαν όπως τα περιμέναμε. Πιστεύω ότι έχασε τις αισθήσεις της δύο λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας και τελικά πέθανε μετά από πέντε λεπτά» είπε ο Νίτσκε σε ολλανδικά μέσα ενημέρωσης. Περιγράφοντας τι συνέβη, πρόσθεσε ότι «είδαμε μικρές συσπάσεις και κινήσεις των μυών στα χέρια της αλλά πιθανότατα ήταν ήδη αναίσθητη».

..an idyllic peaceful death in a Swiss forest where The Last Resort @tlrswiss used the Sarco device to help a US woman have the death she wanted..Lees dit artikel op de Volkskrant https://t.co/6DbKfmzYnC

— Philip Nitschke (@philipnitschke) September 24, 2024