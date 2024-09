Αστυνομικοί κυνηγούν αγόρι που κρατά σημαία της Παλαιστίνης: Σάλος στο Βερολίνο

Σάλο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης στο Βερολίνο, όπου διακρίνονται αστυνομικοί να έχουν πάρει στο κυνήγι ένα 10χρονο αγοράκι. Το αγόρι, που κρατά σημαία της Παλαιστίνης, προσπαθεί να ξεφύγει – και τα καταφέρνει για μερικά μέτρα – ωστόσο τελικά οι αστυνομικοί το ακινητοποιούν και το οδηγούν σε κλούβα, κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες των υπόλοιπων συμμετεχόντων στη συγκέντρωση. Λίγες ώρες μετά, ωστόσο, η Αστυνομία του Βερολίνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δικαιολογεί τη στάση της απέναντι στο αγόρι, λέγοντας πως ότι έκαναν οι αστυνομικοί της, το έκαναν για να το προστατεύσουν, ενώ λίγη ώρα αργότερα το άφησαν ελεύθερο. «Το θέσαμε υπό κράτηση για τη δική του προστασία. Ο πατέρας του ενημερώθηκε και ήρθε και το πήρε 90 λεπτά μετά. Δεν έγινε επίσημη σύλληψη» ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της γερμανικής πρωτεύουσας.

The kids will be alright pic.twitter.com/HZpMHwZ0Gp

🚨 Berlin Police chase 10 year old boy for carrying Palestine flag

Παρά την ανακοίνωσή αυτή, ωστόσο, αρκετοί ήταν οι χρήστες στα social media που κατέκριναν στη στάση της Αστυνομίας. «Η γενναία αστυνομία του Βερολίνου συνέλαβε το πιο επικίνδυνο παιδί της πόλης. Ήθελε να χρησιμοποιήσει τη σημαία του για να ανατρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και να ανακηρύξει ένα παλαιστινιακό κράτος», έγραψε ένας χρήστης του Twitter σε μια σαρκαστική ανάρτηση. «Η αστυνομία του Βερολίνου καταδίωξε ένα δεκάχρονο αγόρι. Δεν υπάρχουν λόγια…», ανέφερε άλλος χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

🇩🇪🇵🇸 Speedy 10-year old Arab boy is ultimately detained by Berlin police, but it required cardio. pic.twitter.com/YWzj28X8HD

