Σοφία Λόρεν ηλικία: Συγκινημένη στα 90ά γενέθλιά της, “σας ευχαριστώ για αυτή τη ζωή”

Η Σοφία Λόρεν γιόρτασε τα «πρώτα της 90 χρόνια» την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Σε ένα πολύ κλειστό δείπνο, τη από τα παιδιά, τις νύφες, τα εγγόνια και μόνο στενούς φίλους και την οικογένειά της, περίπου 150 άτομα στο εστιατόριο στον τελευταίο όροφο ξενοδοχείου στην Piazza della Repubblica στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ιταλίας, λίγα βήματα από τον κινηματογράφο The Space Moderno, όπου, μπροστά σε κοινό περίπου 600 καλεσμένων, έλαβε το βραβείο «La a chiave di Cinecittà» από την πρόεδρο του ιδρύματος Chiara Sbarigia και τη Lucia Borgonzoni, υφυπουργό Πολιτισμού. Η ίδια σε δηλώσεις εμφανίστηκε συγκινημένη. «Σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου, για αυτή τη ζωή, για αυτή την αγάπη και για αυτές τις αναμνήσεις που ο χρόνος δεν θα σβήσει ποτέ», είπε. Για τα γενέθλιά της της ευχήθηκαν η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι και ο Στινγκ.

Γερό κόκκαλο, ράτσα σπάνια, με παντοτινή ομορφιά, που έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει και τους άνδρες να νιώθουν ένα σκίρτημα βλέποντάς την, ακόμη και ως κατατρεγμένη φτωχή μάνα ή ως παραδουλεύτρα στο νότο της Ιταλίας. Η Σοφία Λόρεν, ένα σύμβολο αιώνιας γοητείας, θα μας χαρίσει, με το αναμφισβήτητο και πηγαίο ταλέντο της, εδώ και 70 χρόνια, από τότε που πρωτοπάτησε το αγαλματένιο πόδι της στα κινηματογραφικά πλατό, αθάνατες ερμηνείες και το κυριότερο θα μας δώσει έμπνευση δημιουργίας άμα τη εμφανίσει. Η Σοφία Λόρεν, το κορίτσι από τη Ρώμη, που μεγάλωσε, με την αγαπημένη της γιαγιά, μέσα στη φτώχεια και τον πόλεμο στην λατρεμένη της Νάπολη, κάτω από αντίξοες συνθήκες, μπαίνει στην τελευταία στροφή της ζωής της, πιάνοντας τα 90 της χρόνια (20 Σεπτεμβρίου 1934), μια μεγάλη γιορτή για τον κινηματογράφο, την Ιταλία και φυσικά τους αθεράπευτους εραστές του ωραίου. Αυτού του προσώπου, σμιλευμένου από τον Μιχαήλ Άγγελο, με τα πράσινα μάτια που περικλείουν όλη τη Μεσόγειο και που μπορούν να συγκριθούν μόνο με αυτά των άγριων αιλουροειδών, τα σαρκώδη χείλη, έτοιμα να σε πνίξουν από πόθο, τις εξαίσιες αναλογίες και βεβαίως τις ατιθάσευτες καμπύλες της. Και μαζί αυτές οι μικρές ατέλειες, που ανυψώνουν ακόμη περισσότερο τη γοητείας της, σαν τις τελευταίες πινελιές του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

It’s incredible how, at 90, Sophia Loren has preserved that composed, sweet, graceful, and playful manner that is so rare to see these days 🌹

Παρά το εντυπωσιακό παρουσιαστικό της και το απίστευτο σεξαπίλ, κάτι που όπως έλεγε η ίδια χρωστά στα σπαγγέτι, με τις λαχταριστές σάλτσες, η Λόρεν, κατέκτησε τον κινηματογράφο, με το υποκριτικό της ταλέντο, αλλά και την ευστροφία και τη διορατικότητά της, την αστείρευτη επιμονή της, τη θέλησή της να πολεμάει τη μανιέρα, να προσθέτει πάντα κάτι καινούργιο στις ερμηνείες της, να αφήνει ελεύθερο τον ερωτισμό, να αιωρείται ακόμη και στους πιο κόντρα ρόλους. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και μετά, όταν πλέον η Λόρεν ήταν η δημοφιλέστερη ηθοποιός του κόσμου, κερδίζοντας το 1960 και το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, το πρώτο που δόθηκε σε μη αγγλόφωνη ερμηνεία, στο περίφημο δράμα «Η Ατιμασμένη» του Βιτόριο ντε Σίκα, θα μπει και στα σαλόνια του Χόλιγουντ. Θα συνεργαστεί με σταρ πρώτου μεγέθους, από Κάρι Γκραντ, Μάρλον Μπράντο και Τζον Γουέιν, μέχρι Κλαρκ Γκέιμπλ, Ρίτσαρντ Μπάρτον και Τσάρλτον Ίστον, αλλά ο αμερικάνικος πουριτανισμός και τα στερεότυπα του Χόλιγουντ θα βάλουν έναν «κόφτη» στον ερωτισμό της, στο κατακλυσμιαίο πάθος που ανάβλυζε. Όμως, ευτυχώς, για τη Λόρεν, θα υπάρχει πάντα το ιταλικό και το ευρωπαϊκό σινεμά, να της δίνει την ευκαιρία να μεγαλουργεί.

Sophia Loren, 90 years old, giving this heartfelt speech at her party last night in Rome – Italy 🇮🇹, moving everyone to tears

“Thank you, from the bottom of my heart, for this life, for this love, and for these memories that time will never erase.” ❤️pic.twitter.com/DKP9CETyr5

