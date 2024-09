Πέστο πιγκουίνος: Ο πιο διάσημος στον κόσμο

Ένας τεράστιος βασιλικός πιγκουίνος με το όνομα Pesto, έχει τραβήξει τα βλέματα όλων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αποτελεί κύριο θέαμα στο ενυδρείο Sea Life στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πρόκειται για έναν πιγκουίνο μόλις 9 μηνών που ζυγίζει 22 κιλά, δηλαδή πάνω από δύο φορές το βάρος των γονιών του, Hudson και Tango, που έχουν βάρος 11 κιλά ο καθένας.Η Jacinta Early, υπεύθυνη εκπαίδευσης του ενυδρείου, ανέφερε ότι ο Pesto είναι το πιο βαρύ νεογέννητο πιγκουινάκι που έχει γεννηθεί στο ενυδρείο. Η φήμη του έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, με πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια άτομα να τον έχουν δει στα κοινωνικά μέσα, σύμφωνα με το ενυδρείο.

There is a 9 month old penguin at the Melbourne aquarium named Pesto who is 21kg which is an absolute unit of a baby penguin. And I’ve fallen down the rabbit hole of watching videos of this giant baby penguin. I love him so… 🥹 pic.twitter.com/R0VSLGa2aY — Kelly Albert (@kelly_albert) September 20, 2024

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο Pesto κατανάλωσε περισσότερα από 24 κιλά ψάρια, κάτι που οι κτηνίατροι θεωρούν απολύτως φυσιολογικό για ένα πιγκουινάκι που πλησιάζει την ενηλικίωση. Καθώς πλησιάζει στην περίοδο απογαλακτισμού του, το βάρος του θα μειωθεί και θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 15 κιλά. Ήδη αρχίζει να ρίχνει το καφέ χνούδι του, το οποίο σύντομα θα αντικατασταθεί από το κλασικό μαύρο και άσπρο πτέρωμα των νεαρών ενήλικων πιγκουίνων.

🐧 Meet Pesto the huge baby penguin who is a social media star! Sea Life Melbourne says nine-month-old penguin is the biggest chick they have ever had. Read more: https://t.co/4IcxN7bJEq pic.twitter.com/cyE0TOYYJN — Sky News (@SkyNews) September 20, 2024

Παρά την αλλαγή στην εμφάνιση, οι υπεύθυνοι του ενυδρείου προβλέπουν ότι ο Pesto θα συνεχίσει να είναι δημοφιλής για τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες, παραμένοντας η αγαπημένη φιγούρα στο TikTok. Κατά τη διάρκεια των σιτίσεών του, πλήθος επισκεπτών συγκεντρώνεται για να τον θαυμάσει, με έναν θαυμαστή να σχολιάζει: «Έχει τόσο μικρό κεφάλι για ένα τόσο μεγάλο σώμα!». Ο Pesto εκκολάφθηκε στις 31 Ιανουαρίου και είναι ο μοναδικός βασιλικός πιγκουίνος που γεννήθηκε φέτος στο ενυδρείο, καθώς δεν υπήρξαν άλλες γέννες το 2023. Οι ενήλικοι βασιλικοί πιγκουίνοι ζυγίζουν συνήθως από 9,5 έως 18 κιλά, γεγονός που τους κατατάσσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο είδος πιγκουίνου στον κόσμο, μετά τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους.