Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Νεκρός ο Ιμπραχίμ Ακίλ, δεύτερος στην ιεραρχία

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή σήμερα στη Βηρυτό τον Ιμπραχίμ Ακίλ, ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ, καθώς και άλλους διοικητές της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε αυτή την ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Σύμφωνα με τον IDF «σχεδόν δέκα ανώτεροι διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ, τον επικεφαλής της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος, σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα στη Βηρυτό».

«Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εξαπέλυσαν ένα στοχευμένο πλήγμα (στη) Βηρυτό, εξοντώνοντας τον Ιμπραχίμ Ακίλ, επικεφαλής της μονάδας επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, διοικητή της μονάδας Ραντουάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το θανατηφόρο αυτό πλήγμα είχε στόχο «να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

“At the time of the strike, Aqil and the commanders of the Radwan Forces, were gathered underground under a residential building in the heart of the Dahiyah neighborhood, hiding among Lebanese civilians, using them as human shields.”

Listen to a statement by IDF Spokesperson,… pic.twitter.com/G3ZmLzxTPW

— Israel Defense Forces (@IDF) September 20, 2024