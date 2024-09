Γάτα γύρισε μόνη της στο σπίτι: 1.500 χλμ. μακριά, μόνη της, μετά από δύο μήνες

Γάτα στις ΗΠΑ χάθηκε σε ταξίδι που έκανε η οικογένειά της στο Γέλοστοουν, και κατάφερε μετά από μήνες να επιστρέψει κοντά στο σπίτι της, διανύοντας πάνω από 900 μίλια. Σε ένα ταξίδι στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν στις αρχές Ιουνίου, ο αγαπημένος γάτος του Μπένι και της Σούζαν Ανγκουιάνο, ο Ρέιν Μπο (Rayne Beau), τρομοκρατήθηκε και έφυγε τρέχοντας με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί μέσα στα πυκνά δέντρα. Απογοητευμένο το ζευγάρι, πέρασε το υπόλοιπο του ταξιδιού του προσπαθώντας να τον βρει. Έβαζαν αγαπημένες του λιγουδιές και παιχνίδια μέσα στο δάσος ελπίζοντας να τον δελεάσουν πίσω στο κάμπινγκ, και κάποιες φορές χάθηκαν ακόμα και οι ίδιοι. Όπως δήλωσε μάλιστα στο NBC News, ο Μπένι Ανγκουιάνο, ένας υπάλληλος του Εθνικού Πάρκου τούς ενημέρωσε ότι μια αγέλη κογιότ είχε επιτεθεί σε ένα μικρό σκυλί στην περιοχή και τους τόνισε ότι το ζευγάρι θα ήταν τυχερό αν η γάτα τους τα κατάφερνε τη νύχτα. Μέχρι να ολοκληρωθεί το ταξίδι, ο Ρέιν Μπο δεν είχε βρεθεί.

«Έπρεπε να φύγουμε χωρίς αυτόν», είπε η Σουζάν στο KSBW θυγατρική του NBC. «Αυτή ήταν η πιο δύσκολη μέρα, γιατί ένιωθα ότι τον εγκατέλειψα». Όπως έφευγαν όμως παρατήρησε δύο ουράνια τόξα στον ουρανό και θεώρησε ότι η εικόνα αυτή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της ομοιότητας της λέξης του μετεωρολογικού φαινομένου με το όνομα του γάτου της. Τελικά, 60 μέρες μετά, ο γάτος τους επέστρεψε στο σπίτι. Οι Αγνκουιάνος έλαβαν ένα μήνυμα από το PetWatch, μια υπηρεσία μητρώου μικροτσίπ κατοικίδιων ζώων, που είχε καταγράψει τις πληροφορίες μικροτσίπ και την τοποθεσία του Ρέιν Μπο. Ήταν σε ένα καταφύγιο στο Ρόουζβιλ της Καλιφόρνια, πάνω από 800 μίλια από το Γέλοουστοουν όπου είχε χαθεί. Σύμφωνα με το ζευγάρι, τον γάτο βρήκε μία γυναίκα μόνο του στο δρόμο, συνειδητοποίησε ότι ήταν το κατοικίδιο κάποιου και τον παρέδωσε. Δεν ξέρουν ακόμα πώς ο θαρραλέος γάτος τους ταξίδεψε τόσο μακριά, ή πώς ήξερε τον σωστό δρόμο για το σπίτι. Το ταξίδι ωστόσο τον επηρέασε καθώς πριν χαθεί, ζύγιζε περίπου 14 κιλά, ενώ όταν βρέθηκε, ήταν μόλις 8.

Welcome home, Rayne Beau! After going missing, this cat found its way home and reunited with his owners – all thanks to a microchip. Talk to your veterinarian to ensure your pets are ‘chipped. https://t.co/bcojQ2hOI0

— AVMA (American Veterinary Medical Association) (@AVMAvets) September 19, 2024