Χεζμπολάχ – Ισραήλ: Κήρυξη πολέμου οι επιθέσεις, λέει ο Νασράλα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενέκρινε τα σχέδια για το βόρειο πεδίο. «Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ μετέτρεψε τον νότιο Λίβανο σε εμπόλεμη ζώνη. Επί δεκαετίες, η Χεζμπολάχ μετέτρεψε σε όπλα τα σπίτια αμάχων, έσκαψε σήραγγες από κάτω και χρησιμοποιούσε πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες» ανέφερε ο στρατός. «Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ενεργούν για να φέρουν ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς και για να επιτύχουν όλους τους στόχους του πολέμου», πρόσθεσε.

Την ώρα των επιδρομών, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια ομιλία μετά τις φονικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στον Λίβανο. «Αυτό που με ώθησε να μιλήσω σήμερα είναι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τις τελευταίες δύο ημέρες και αυτό απαιτεί λόγια, αξιολόγηση και θέση» , λέει ο Χασάν Νασράλα στην αρχή της ομιλίας του. «Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας μεγάλης σφαγής σε όλη τη χώρα, μιας άνευ προηγουμένου σφαγής» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ήταν μια πράξη και μια κήρυξη πολέμου κατά του λαού του Λιβάνου και της κυριαρχίας της χώρας. «Δεν θα πέσουμε. Θα γίνουμε πιο δυνατοί και θα προετοιμαστούμε για χειρότερα», δήλωσε.

Καθώς ο Χασάν Νασράλα συνεχίζει την ομιλία του, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σπάνε το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό. Ο Νασράλα προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ θα απαντήσει. «Στο όνομα όλων εκείνων που έγιναν μάρτυρες, που τραυματίστηκαν, στο όνομα όλων εκείνων που πολέμησαν στο όνομα της Γάζας, λέμε στον Νετανιάχου και στον Γκαλάντ, στον εχθρό, ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν θα σταματήσει πριν σταματήσει η επίθεση στη Γάζα. Η αντίσταση στον Λίβανο δεν θα σταματήσει να υποστηρίζει τον λαό της Γάζας και της Δυτικής Όχθης» είπε.

Ένα καταργημένο εδώ και καιρό μοντέλο ασυρμάτων της ιαπωνικής φίρμας ICOM, χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για τις ανάγκες ενδοεπικοινωνίας και αυτοί ήταν που εξερράγησαν χθες Τετάρτη, στο δεύτερο κύμα της υβριδικής επίθεσης κατά της λιβανέζικης οργάνωσης. Όπως μεταδίδει το CNNi επικαλούμενο το υπουργείο Τηλεπικοινωνίων του Λιβάνου, οι ασύρματοι IC-V82, δεν είχαν εισαχθεί επισήμως στην χώρα, από τις επίσημες πηγές και δεν είχαν καταγραφεί και ελεγχθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας. Η Χεζμπολάχ, εισήγαγε μόνη της, από παράλληλες πηγές, τους συγκεκριμένους ασυρμάτους, προκειμένου να δημιουργήσει ένα αυτόνομο δίκτυο ενδοεπικοινωνίας των μελών της, θέλοντας να διασφαλίσει την μυστικότητα των επικοινωνιών της.

Οι συγκεκριμένοι ασύρματοι, δεν είχαν μοιραστεί ευρέως, όπως οι βομβητές, αλλά μόνο σε μέλη της δύναμης ασφαλείας της οργάνωσης, που αναλαμβάνουν καθήκοντα περιφρούρησης δημόσιων κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων και κηδειών. Η κατασκευάστρια εταιρεία, με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της δηλώνει ότι η παραγωγή των ασυρμάτων IC-V82, έχει σταματήσει. Συγκεκριμένα έκανε γνωστό πως έχει πάψει να παράγει «εδώ και περίπου δέκα χρόνια» τους ασυρμάτους αυτούς.

«Ο IC-V82 ήταν φορητός ασύρματος που παραγόταν και εξαγόταν, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, από το 2004 ως τον Οκτώβριο του 2014. Έπαψε να παράγεται πριν από περίπου 10 χρόνια, και έκτοτε η εταιρεία μας δεν τον διαθέτει στην αγορά», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ICOM, αντιδρώντας σε πληροφορίες της εφημερίδας New York Times και ισραηλινών ΜΜΕ, που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο μοντέλο. «Η παραγωγή των μπαταριών που απαιτούνταν για τη λειτουργία της κύριας μονάδες διακόπηκε και η ολογραφική σφραγίδα που επιτρέπει να διαχωρίζονται τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις δεν ήταν τοποθετημένη, επομένως δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσουμε αν το προϊόν προμήθευσε η εταιρεία μας», πάντα σύμφωνα με την ιαπωνική κατασκευάστρια. Πρόσθεσε πως τα προϊόντα της που προορίζονται για τις αγορές του εξωτερικού διατίθενται αποκλειστικά μέσω διανομέων με τους οποίους έχει κλείσει συμφωνίες.

Explosions reported in Lebanon near the funeral site of 4 Hezbollah fighters, with reports of blasts in various locations across the country pic.twitter.com/2HCmvCPU4q

— Anadolu English (@anadoluagency) September 18, 2024