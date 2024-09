Από εταιρεία στη Βουδαπέστη η κατασκευή των φονικών βομβητών της Χεζμπολάχ  

Ούτε οι πιο ευφάνταστοι σεναριογράφοι κατασκοπευτικών θρίλερ δεν θα μπορούσαν να συλλάβουν το σενάριο που σχεδίασε και εκτέλεσε η ισραηλινή αντικατασκοπεία σε βάρος της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που εδρεύει στον Λίβανο. Υπενθυμίζεται πως η ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών που χρησιμοποιούσε η οργάνωση στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους μεταξύ των οποίων ένα 8χρονο κορίτσι και ευθύνεται για τον τραυματισμό περίπου 3.000 ακόμη, καθώς οι αριθμοί παραμένουν συγκεχυμένοι.

Η εταιρεία από την Ταϊβάν Gold Apollo, που αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε κατασκευάσει τους 5.000 βομβητές, δήλωσε την Τετάρτη ότι έδωσε την άδεια για το σήμα της στους βομβητές που εξερράγησαν στον Λίβανο και τη Συρία και ότι τους κατασκεύασε μια άλλη εταιρεία με έδρα τη Βουδαπέστη. Οι βομβητές AR-924 που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαχητές κατασκευάστηκαν από την BAC Consulting KFT, που εδρεύει στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Gold Apollo. «Βάσει της συμφωνίας που είχε γίνει, είχαμε δώσει στην BAC την άδεια να χρησιμοποιήσει το brand για την πώληση των προϊόντων σε ορισμένες περιοχές, αλλά η σχεδίαση και η παρασκευή των προϊόντων ανήκει εξ ολοκλήρου στην BAC», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Gold Apollo. «Εμείς παρέχουμε μόνο την άδεια χρήσης της μάρκας και δεν εμπλεκόμαστε στον σχεδιασμό ούτε στην κατασκευή αυτού του προϊόντος», τόνισε η εταιρεία. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της εταιρείας από την Ταϊβάν, Χσου Τσινγκ Κουάν, είπε ότι η συμφωνία με την ουγγρική BAC ισχύει τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η Χεζμπολάχ υπόσχεται να συνεχίσει τη μάχη παρά την επίθεση

Μετά το φονικό κύμα εκρήξεων βομβητών το οποίο απέδωσε στο Ισραήλ, το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι «θα συνεχίσει» τις επιχειρήσεις του για να υποστηρίξει τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν σχολίασε αυτές τις εκρήξεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε προπύργια της Χεζμπολάχ μερικές ώρες μετά την ισραηλινή ανακοίνωση ότι η χώρα επεκτείνει προς τα βόρεια σύνορά της με τον Λίβανο τους στόχους του πολέμου που διεξάγει εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ εξήγησε χθες, Τρίτη, ότι «εκατοντάδες μέλη του κινήματος τραυματίστηκαν από την ταυτόχρονη έκρηξη των βομβητών τους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον νότιο Λίβανο και στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι το Ισραήλ είναι «πλήρως υπεύθυνο» και διαβεβαίωσε ότι «θα λάβει τη δίκαιη τιμωρία του». Η Χεζμπολάχ διευκρίνισε, σε ανακοίνωσή της στο Telegram, πως ο δρόμος αυτός είναι «διακριτός από τον βαρύ απολογισμό που ο εγκληματίας εχθρός (σ.σ.: το Ισραήλ) οφείλει να περιμένει για τη σφαγή που έκανε την Τρίτη». Εξάλλου, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χάσαν Νασράλα, θα εκφωνήσει αύριο, Πέμπτη, ομιλία, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα. Ο Χάσαν Νασράλα θα εκφωνήσει την ομιλία του αύριο στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) με θέμα τις «τελευταίες εξελίξεις», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ. Η Χαμάς κατήγγειλε από την πλευρά της μια «σιωνιστική τρομοκρατική επίθεση».

Δεκάδες ασθενοφόρα, που μετέφεραν τραυματίες, συνέρρευσαν στα νοσοκομεία της Βηρυτού, της Μπεκάα, καθώς και της Σιδώνας, στον νότιο Λίβανο. Στα νότια προάστια της Βηρυτού, σκηνές στήθηκαν για να υποδεχθούν κατοίκους που έσπευσαν για αιμοδοσία. Τραυματίες κείτονταν στη μέση του δρόμου ή ακόμη και στο δάπεδο νοσοκομείου στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε βίντεο, ένας βομβητής φαίνεται να εκρήγνυται στα χέρια ενός άνδρα μέσα στην αγορά. «Σε όλη μου τη ζωή, δεν έχω δει κάτι τέτοιο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μούσα, ο οποίος ζήτησε να αναφερθεί μόνο με το μικρό όνομά του. «Εξερράγη μεμιάς (…) βρήκα μπροστά μου ανθρώπους ξαπλωμένους καταγής».

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται ένα μικρό κορίτσι που σκοτώθηκε από την έκρηξη του βομβητή του πατέρα της, καθώς και ο γιος ενός βουλευτή της Χεζμπολάχ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό, ο Μοζταμπά Αμανί, τραυματίσθηκε, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση. Δεκατέσσερα μέλη της Χεζμπολάχ στη Συρία τραυματίσθηκαν επίσης από την έκρηξη των βομβητών τους, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Τα εκρηκτικά σε 5.000 βομβητές της Χεζμπολάχ και οι πληροφορίες ότι κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη

Ο υπουργός Παιδείας του Λιβάνου Αμπάς Χαλαμπί ανακοίνωσε πως σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για να καταδικασθεί «αυτή η εγκληματική πράξη που διαπράχθηκε από τον ισραηλινό εχθρό». Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, «δεν γνώριζαν» εκ των προτέρων για τις εκρήξεις, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και κάλεσε το Ιράν να αποφύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εντάσεις στην περιοχή. Ο αντίκτυπος αυτών των εκρήξεων στις επικοινωνίες της Χεζμπολάχ δεν ήταν άμεσα σαφής. Πηγή που πρόσκειται στο λιβανικό κίνημα ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβητές που εξερράγησαν αφορούν ένα φορτίο 1.000 συσκευών που εισήχθη πρόσφατα από τη Χεζμπολάχ». Φαίνεται πως στις συσκευές «έγινε πειρατεία στην πηγή», πρόσθεσε. Το Reuters, επικαλούμενο μία πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας και μία άλλη πηγή, αναφέρει πως η Μοσάντ «φύτεψε» εκρηκτικά μέσα σε 5.000 βομβητές που είχαν εισαχθεί από τη Χεζμπολάχ μήνες πριν από τις χθεσινές εκρήξεις.

«Σύμφωνα με καταγραφές βίντεο (…) σίγουρα είχαν κρύψει μικρή ποσότητα πλαστικού εκρηκτικού δίπλα από την μπαταρία (των βομβητών) για να ανατιναχθεί εξ αποστάσεως μέσω της αποστολής ενός μηνύματος», έγραψε στο X ο Τσαρλς Λίστερ, ειδικός στο Middle East Institute (MEI). Αυτό σημαίνει για τον ίδιο ότι «η Μοσάντ (σ.σ.: ισραηλινή μυστική υπηρεσία που αναλαμβάνει ειδικές επιχειρήσεις) διείσδυσε στην αλυσίδα προμήθειας». Αυτή η σειρά εκρήξεων σηματοδοτεί μια «εξαιρετικά ανησυχητική κλιμάκωση», υποστήριξε ο ΟΗΕ.

At least nine people were killed and hundreds injured as of Tuesday afternoon after pagers simultaneously exploded in parts of Lebanon and Syria. The pagers were newly obtained by Hezbollah members after its leader ordered them to cease using cellphones. pic.twitter.com/rjtXjnzReR

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει χθες, Τρίτη, την απόφασή του να επεκτείνει τους στόχους του πολέμου μέχρι τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου ώστε να επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων. Οι κύριοι στόχοι, τους οποίους είχε ανακοινώσει μέχρι τότε, ήταν η καταστροφή της Χαμάς, η οποία βρίσκεται από το 2007 στην εξουσία στη Γάζα, και η επιστροφή των ομήρων. Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, είχε προειδοποιήσει πως, απουσία διπλωματικής λύσης, «το μόνο μέσο που απομένει για να εγγυηθούμε την επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στις εστίες τους» είναι «μια στρατιωτική δράση».

Absolute scenes of chaos in Southern Beirut as hundreds of pagers belonging to members of Hezbollah explode.

This is just one location.

Hospital videos show Hezbollah members with various injuries from fingers blown off, hands blown off, and significant eye injuries. pic.twitter.com/U6pKB2Xne4

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 17, 2024