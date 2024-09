Τυφώνας Μιανμάρ: 226 νεκροί και 77 αγνοούμενοι εξαιτίας του τυφώνα Γιάγκι

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στη Μιανμάρ διπλασιάστηκε, φθάνοντας τους 226 νεκρούς, ενώ άλλοι 77 άνθρωποι ακόμη αγνοούνται, μετέδωσε χθες Δευτέρα η κρατική τηλεόραση της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο αριθμός των θανάτων είναι ακριβώς διπλάσιος από τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό (113 νεκροί). Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι πλημμύρες κατέστρεψαν 2.600.000 στρέμματα ορυζώνων και άλλων αγροτικών καλλιεργειών. Ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις, οδηγώντας σε σημαντικό αριθμό καταστροφών σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τουλάχιστον 320.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαου Μιν Τουν, σύμφωνα με ένα βραδινό δελτίο του κρατικού MRTV. «Η κυβέρνηση διεξάγει μια αποστολή διάσωσης και αποκατάστασης», είπε, σύμφωνα με τον Independent.

Η ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε την Ασία φέτος

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες από τον τυφώνα Γιάγκι, την ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε φέτος την Ασία, έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους στο Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη και τα νερά από τις πλημμύρες των φουσκωμένων ποταμών έχουν πλημμυρίσει πόλεις και στις δύο χώρες. Οι πλημμύρες στη Μιανμάρ άρχισαν την περασμένη Δευτέρα, ενώ μέχρι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 74 άνθρωποι, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) δήλωσε ότι οι καταιγίδες έπληξαν κυρίως την πρωτεύουσα Ναϊπιτάου, καθώς και τις περιοχές Μανταλέι, Μαγκγουέι και Μπάγκο, μαζί με την ανατολική και νότια πολιτεία Σαν, τις πολιτείες Μον, Καγιάχ και Καγίν. «Η Κεντρική Μιανμάρ είναι αυτή τη στιγμή η περισσότερο πληγείσα περιοχή, με πολυάριθμα ποτάμια και ρυάκια να κατεβαίνουν από τους λόφους του Σαν», ανέφερε το OCHA.

Αναφορές για περισσότερους θανάτους και κατολισθήσεις έχουν προκύψει, αλλά η συλλογή πληροφοριών ήταν δύσκολη λόγω των κατεστραμμένων υποδομών και των κατεστραμμένων τηλεφωνικών και διαδικτυακών γραμμών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι πέντε φράγματα, τέσσερις παγόδες και περισσότερα από 65.000 σπίτια καταστράφηκαν από τις πλημμύρες. Περίπου το ένα τρίτο των 55 εκατομμυρίων κατοίκων της Μιανμάρ χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πολλές οργανώσεις βοήθειας, όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε πολλές περιοχές λόγω περιορισμών πρόσβασης και κινδύνων ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, μια άλλη καταιγίδα, ο τυφώνας Μπεμπίνκα, έφτασε στη Σαγκάη σήμερα, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας εκκενώσεις περιοχών και ακυρώσεις πτήσεων. Πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει αντιμετωπίσει η Σαγκάη από το 1949.

Today, Shanghai experienced the most powerful typhoon to make landfall in the region in 75 years.#typhoon #sanghai #China pic.twitter.com/Pte6eAT8FK

— Latest In World (@LatestIn_World) September 16, 2024