Λίβανος επίθεση: Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν μετά την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών σε περιοχές του Λιβάνου και της Συρίας. Οι βομβητές αποκτήθηκαν πρόσφατα από τα μέλη της Χεζμπολάχ, αφού ο ηγέτης της τους διέταξε να σταματήσουν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Φιράς Αμπιάντ χαρακτήρισε τις εκρήξεις των βομβητών ως «περιστατικό σε εξέλιξη». Ο Αμπιάντ πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι «είτε στο πρόσωπο, ιδίως στα μάτια, είτε στα χέρια, είτε στην κοιλιά». Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι εννέα άνθρωποι έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ως νεκροί από μια σειρά εκρήξεων που είχαν στόχο συσκευές επικοινωνίας σε όλη τη χώρα. Στη Συρία, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 14.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα οκτάχρονο κορίτσι από την κοιλάδα Μπέκα, δήλωσε ο Αμπιάντ, σύμφωνα με το Al Jazeera. Τουλάχιστον 2.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσε, και περισσότεροι από 200 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο Associated Press μίλησε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Αλί Αμάρ, ο γιος του οποίου φέρεται να σκοτώθηκε την Τρίτη στην έκρηξη των βομβητών στον Λίβανο. «Πρόκειται για μια νέα ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου», δήλωσε ο Αμάρ. «Η αντίσταση θα ανταποδώσει με τον κατάλληλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή» είπε. Οι γιοι δύο άλλων ανώτερων αξιωματούχων τραυματίστηκαν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ.

