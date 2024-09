Κακοκαιρία Boris νεκροί: Αντιμέτωπη με μια δραματική κατάσταση η Ευρώπη

Η κεντρική και ανατολική Ευρώπη μετρούν τις πληγές από το πέρασμα της κακοκαιρίας Boris, ενώ ο αριθμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες αυξήθηκε σε τουλάχιστον 16 ενώ πολλοί άνθρωποι αγνοούνται. Θύματα από την κακοκαιρία Boris αναφέρθηκαν στην Τσεχία, την Πολωνία και την Αυστρία, καθώς οι Αρχές στις χώρες που πλήττονται προειδοποιούν ότι τα χειρότερα ενδέχεται να έρχονται. Μια γυναίκα πνίγηκε σε ρέμα που υπερχείλισε κοντά στο Μπρούνταλ, μια πόλη περίπου 15.000 κατοίκων στα βορειοανατολικά της Τσεχίας, ενώ επτά ακόμη άνθρωποι αγνοούνται.

Στην Αυστρία, δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών πνίγηκαν αφού παγιδεύτηκαν από την άνοδο των υδάτων στα σπίτια τους στις πόλεις Böheimkirchen και Sierndorf, αμφότερες στο βορειοανατολικό κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας που επλήγη σοβαρά. Ο αριθμός των θυμάτων στην Πολωνία αυξήθηκε σε έξι, αφού ένας χειρουργός που επέστρεφε από υπηρεσία στο νοσοκομείο πνίγηκε στη νοτιοδυτική πόλη Nysa και τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες πόλεις Bielsko-Biała και Lądek-Zdrój.

As feared, catostrophic flooding is now occurring across parts of central Europe, as Storm Boris has dumped over 300mm of rain in the last few days.

Below is footage from a town in southwest Poland called Kłodzko.#Powodź #Powódź pic.twitter.com/s3b5Sv4sez

