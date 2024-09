Τραμπ απόπειρα δολοφονίας: Αυτός είναι ο 58χρονος που συνελήφθη – Επιβεβαιώνει το FBI

Οι Αρχές συνέλαβαν και ταυτοποίησαν τον 58χρονο Ράιαν Ουέσλι Ρουθ ως δράστη του περιστατικού με πυροβολισμούς στο γκολφ-κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη, ο οποίος έφερε πάνω του πυροβόλο όπλο και κινούνταν κοντά στο γκολφ-κλαμπ. Εκείνη τη στιγμή ο μεγιστάνας έπαιζε γκολφ, σύμφωνα με το Associated Press, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν, και ο πρώην πρόεδρος είναι σώος και αβλαβής. Ο Τραμπ επέστρεψε στη συνέχεια στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με πηγή του AP. Σύμφωνα με τον σερίφη του Παλμ Μπιτς, ο ύποπτος που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και εμπλέκεται στους πυροβολισμούς ήταν άοπλος όταν τέθηκε υπό κράτηση στην κομητεία Παλμ Μπιτς. Ο συλληφθείς, τον οποίο πυροβόλησε η Μυστική Υπηρεσία ενώ είχε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο τουφέκι, αναγνωρίστηκε ως ο 58χρονος Ράιαν Ουέσλι Ρουθ, δήλωσαν τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για το θέμα. Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ δεν κατάφερε να πυροβολήσει τον πρώην πρόεδρο και ο Τραμπ βγήκε αλώβητος από το συμβάν.

Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα εντόπισαν τον ύποπτο αφού ένας μάρτυρας τον είδε να «βγαίνει από θάμνους». Οι Αρχές εντόπισαν στους θάμνους ένα τουφέκι τύπου AK-47 με σκόπευτρο, δύο σακίδια πλάτης και μια κάμερα GoPro. Ο μάρτυρας τράβηξε μια φωτογραφία του οχήματος αφού είδε τον ύποπτο να μπαίνει μέσα σε ένα μαύρο Nissan. Η αστυνομία ειδοποίησε το γειτονικό γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, το οποίο εντόπισε το όχημα και συνέλαβε τον ύποπτο. Η Τέρι Μπάρμπερα, εκπρόσωπος του Γραφείου του σερίφη της κομητείας, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στην έρευνα, το οποίο ανακρίνεται, χωρίς όμως να δώσει πληροφορίες σχετικά με πιθανό κίνητρο. Η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι διερευνά το συμβάν, το οποίο συνέβη λίγο πριν τις 14:00, τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος, την Κυριακή).

Υποστηρικτής της Ουκρανίας ο συλληφθείς -Είχε ψηφίσει Τραμπ το 2016, όμως άλλαξε

Με βάση τα προφίλ του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -διαγράφτηκαν μέσα σε ώρες αφότου έγινε η απόπειρα-, είναι θερμός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία και είχε καταβάλει προσπάθειες να στρατολογήσει ξένους εθελοντές για να πάνε εκεί να πολεμήσουν. Ο Ρουθ είχε εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή του προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. «ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ, ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ… Μπορώ άραγε να γίνω το παράδειγμα ότι οφείλουμε να νικήσουμε;», είχε γράψει ο Ρουθ σε μήνυμά του στο Twitter (νυν X) το Μάρτιο 2022. Το Γαλλικό Πρακτορείο είχε πάρει συνέντευξη από τον Ρουθ στα τέλη Απριλίου 2022 στο Κίεβο, όταν είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση υποστήριξης προς τους Ουκρανούς που ήταν παγιδευμένοι στη Μαριούπολη.

🇺🇸🚨The purpose of the shooting in Florida was Donald Trump – CNN with reference to informants in law enforcement. Police and Secret Service near Trump’s golf club, where the shooting occurred. pic.twitter.com/Sc58yPGdpz — Authentic World Updates (@worldupdates245) September 15, 2024

«Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης και πρέπει να τελειώνουμε μαζί του. Είναι ανάγκη συνεπώς όλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο, να σταματήσουν αυτό που κάνουν και να έρθουν εδώ τώρα», είχε δηλώσει τότε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από ψηφοφόρος του Τραμπ το 2016 δριμύς επικριτής του

Ο Ρουθ είχε ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, αλλά απογοητεύτηκε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, και του επιτέθηκε φραστικά σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ενώ ήσασταν η επιλογή μου το 2016, εγώ και ο κόσμος ελπίζαμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα ήταν διαφορετικός και καλύτερος από τον υποψήφιο, αλλά όλοι απογοητευτήκαμε πολύ και και φαίνεται ότι χειροτερεύετε και αποκεντρώνεστε», έγραψε ο Ρουθ στο X τον Ιούλιο, λίγες ημέρες αφότου ένας ένοπλος πυροβόλησε τον Τραμπ στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. «Είσαι καθυστερημένος; Θα χαρώ όταν φύγεις», πρόσθεσε ο Ρουθ. Ο συλληφθείς ζει στη Χαβάη από το 2018 και προηγουμένως ζούσε στη Βόρεια Καρολίνα. «Αισθάνομαι τυχερός που γεννήθηκα στην Αμερική, με ελευθερία και ευκαιρίες, και ελπίζω να μη σπαταλήσω κάτι τόσο πολύτιμο», είπε στο X. Ένας στόχος στη ζωή ήταν «να κάνω περισσότερα και να παίρνω λιγότερα».

O Ρουθ έχει υπερασπιστεί προοδευτικούς σκοπούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν δωρητής για σκοπούς και υποψηφίους των Δημοκρατικών. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Μαρτίου 2020 ο Ρουθ συνεισέφερε περισσότερα από 140 $ στην πλατφόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων των Δημοκρατικών ActBlue, όπως δείχνουν οι καταθέσεις της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC). Στους λογαριασμούς του στα social media υπάρχουν μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης, της Ταϊβάν και κατά της Κίνας, καθώς και ισχυρισμοί, μεταξύ άλλων, για κινεζικό «βιολογικό πόλεμο» και αναφορές στον ιό Covid-19 ως «επίθεση».

Ο γιος του Οράν είπε ότι είχε μεγαλώσει χωριστά από τον πατέρα του και δεν γνώριζε καν πως βρισκόταν στη Φλόριντα, αλλά τον χαρακτήρισε «γεμάτο αγάπη και στοργικό πατέρα και έντιμο, εργατικό άνθρωπο». «Δεν ξέρω τι συνέβη στη Φλόριντα και ελπίζω τα πράγματα να παρουσιάζονται διογκωμένα, γιατί από τα λίγα που έχω ακούσει δεν ακούγεται σαν ο άνθρωπος που ξέρω να κάνει κάτι τρελό, πολύ λιγότερο βίαιος. Είναι καλός πατέρας και σπουδαίος άνθρωπος», είπε. Στους δημοσιογράφους δήλωσε ότι, εξ όσων γνωρίζει, απλώς η Τροχαία είχε κόψει στον πατέρα του μόνον κάποιες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις.

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί το 2002

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ σε συνέντευξή του στο Newsweek Romania το 2022, βοήθησε στη στρατολόγηση ξένων εθελοντών προκειμένου να πολεμήσουν για την Ουκρανία. Ο Ρουθ είχε καταδικαστεί το 2002 για κατοχή όπλου μαζικής καταστροφής, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία του Τμήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Ενηλίκων της Βόρειας Καρολίνας. Τα αρχεία δεν παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση. Ρεπορτάζ του News & Record από το 2002 αναφέρει πως ένας άνδρας με το ίδιο όνομα είχε συλληφθεί μετά από τρίωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τον σταμάτησαν κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, έβαλε το χέρι του σε όπλο και ταμπουρώθηκε μέσα σε επιχείρηση κατασκευών. Ο Ρουθ κατηγορήθηκε για οπλοφορία και κατοχή όπλου μαζικής καταστροφής, «ένα πλήρως αυτόματο πολυβόλο», σύμφωνα με το News & Record.

The suspect in Donald Trump’s assassination attempt, Ryan Wesley Routh, was interviewed by Newsweek Romania in 2022. According to the report, he helped recruit foreign volunteers to fight for Ukraine. pic.twitter.com/9qrJUh8srK — Mark Kennedy (@RealMarkKennedy) September 15, 2024

FBI: «Απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ»

Το FBI ανέφερε ότι ερευνά αυτό που φαίνεται να είναι «απόπειρα δολοφονίας» κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη λέσχη γκολφ στη Φλόριντα, σύμφωνα με το AP. Το Reuters δεν μπόρεσε αμέσως να επαληθεύσει το δημοσίευμα αυτό, που ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε με ένα όχημα SUV και συνελήφθη σε άλλη κομητεία. Ο 58χρονος έριξε το όπλο και τράπηκε σε φυγή με ένα SUV και αργότερα συνελήφθη σε μια γειτονική κομητεία, σύμφωνα με αξιωματούχους. Στο σημείο, κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ, εντοπίστηκε ένα πυροβόλο όπλο τύπου AK, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Κρυμμένος με πυροβόλο μέσα σε θάμνους ο δράστης

Ο σερίφης του Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο, σημείωσε ότι ο άνδρας που σημάδεψε την περίμετρο του γηπέδου του γκολφ του Τραμπ βρισκόταν 400 με 500 μέτρα μακριά από τον πρώην πρόεδρο κρυμμένος μέσα σε θάμνους, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ σε κοντινή απόσταση. Τα σακίδια είχαν μέσα κεραμικά πλακάκια.

Photo Posted by Fox News of an AK-47 Rifle & Backpacks & Go-Pro Camera Left at the Scene by Donald Trump’s Alleged Would-be Assassin Ryan Wesley Routh Behind a Chain Link Fence Along Trump’s West Palm Beach Florida Golf Course ⛳ How did Routh Know Trump Would be There Today? pic.twitter.com/IfAOG0yRFV — DaKey2Eternity (@Key2Eternity) September 15, 2024

«O ένοπλος είχε ένα τουφέκι τύπου ΑΚ με διόπτρα, δύο σακίδια πλάτης κρεμασμένα σε έναν φράχτη και μια κάμερα GoPro», προσέθεσε. Τα υπάρχοντα του υπόπτου υποβάλλονται σε έλεγχο, πρόσθεσε. Ο σερίφης της κομητείας Μάρτιν, Γουίλιαμ Σνάιντερ, είπε στο CNN ότι η υπηρεσία του συνέλαβε τον ύποπτο που αναζητούσε η κομητεία Παλμ Μπιτς.

Τραμπ: «Δεν θα παραδοθώ ποτέ»

Ο Τραμπ έστειλε ένα e-mail στη λίστα χρηματοδοτών της καμπάνιας του λέγοντας ότι «σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόμουν, αλλά, πριν αρχίσουν οι φήμες να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, θέλω να ακούσετε πρώτα αυτό: Είμαι ασφαλής και καλά!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με ένα e-mail που είδε το Reuters. «Τίποτα δεν θα με επιβραδύνει. Δεν θα παραδοθώ ποτέ!», προσέθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος. Η ομάδα προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, πως ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος ήταν ασφαλής έπειτα από πολλαπλούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, είναι «σώος και αβλαβής μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Στίβεν Τσουνγκ.

Δύο πηγές με γνώση του περιστατικού έκαναν λόγο στο Reuters για πολλαπλούς πυροβολισμούς κοντά στο γήπεδο γκολφ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Οι πυροβολισμοί προήλθαν έξω από τον φράχτη του γκολφ κλαμπ, ανέφεραν οι πηγές. Η New York Post, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι δύο άτομα αντάλλαξαν πυρά έξω από το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα. «Πηγές τόνισαν ότι η ζωή του Τραμπ δεν μπήκε σε καμία στιγμή σε κίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα.

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε σε ανάρτηση στο Χ ότι ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο AK-47 εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη. Λίγο αργότερα, έγραψε στο X για τον δράστη «Φαίνεται ότι αυτός ο ψυχοπαθής ξοδεύει πολύ χρόνο παρακολουθώντας την αριστερή προπαγάνδα», παραθέτοντας παλαιότερη ανάρτηση του συλληφθέντος ο οποίος αποκαλούσε «ηλίθιο» τον Τραμπ.

Sounds like this psychopath spends a lot of time watching leftwing propaganda. pic.twitter.com/XgBBetKkFs — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024

Again folks! SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida. An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe. A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ τραυματίστηκε σε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου. Η ειδική ομάδα του Κογκρέσου που διερευνά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ δήλωσε ότι ζητάει ενημέρωση από τις Μυστικές Υπηρεσίες για το περιστατικό. «Ζητήσαμε ενημέρωση από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ για το τι συνέβη και πώς αντέδρασε η ασφάλεια», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας Μάικ Κέλι, Ρεπουμπλικανός, και το μέλος της Τζέισον Κρόου, Δημοκρατικός από την Κολομβία. «Είμαστε ευγνώμονες που ο πρώην πρόεδρος δεν έπαθε τίποτα, αλλά παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για την πολιτική βία και την καταδικάζουμε σε όλες τις μορφές της. Η Ομάδα Δράσης θα μοιράζεται ενημερώσεις καθώς θα μαθαίνουμε περισσότερα». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις δήλωσαν «ανακουφισμένοι» που ο Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής» μετά το συμβάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Με ξεχωριστή της ανακοίνωση η Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, δήλωσε πως «η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», λέγοντας πως χαίρεται ότι ο Τραμπ είναι σώος μετά το περιστατικό.