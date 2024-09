Η Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς κοντά στον Τραμπ: Η βία δεν έχει θέση στις ΗΠΑ

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις καταδίκασε σήμερα τη «βία» στις ΗΠΑ μετά από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ενώ εκείνος έπαιζε γκολφ στην πολυτελή κατοικία του στη Φλόριντα, σύμφωνα με την προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου προέδρου.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America.

— Vice President Kamala Harris (@VP) September 15, 2024