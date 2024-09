Γενέθλια Χάρι: Κάρολος, Γουίλιαμ και Κέιτ ευχήθηκαν με μια φωτογραφία όπου είχε… κοπεί η Μέγκαν Μαρκλ!

Ο βασιλιάς Κάρολος αλλά και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ευχήθηκαν τελικά δημοσίως στον πρίγκιπα Χάρι για τα 40ά του γενέθλια, ξετρελαίνοντας τους royal fans. Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που το είδαν ως μια προσεκτικά συντονισμένη προσφορά «κλάδου ελαίας» προς τον άσωτο υιό. Τόσο το Παλάτι του Μπάκιγχαμ όσο και το Παλάτι του Κένσινγκτον μοιράστηκαν τις ευχές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε λίγες ώρες, καθώς ο δούκας του Σάσεξ ετοιμαζόταν να γιορτάσει την σημαντική ημέρα στην Καλιφόρνια. Ήταν η πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας τίμησε τα γενέθλιά του δημοσίως στο X (πρώην Twitter) και στο Instagram, όπως κάνουν άλλωστε για όλα τα βασιλικά μέλη, και δύο χρόνια από την τελευταία φορά που τον ανέφεραν με οποιαδήποτε ιδιότητα. Ιδιωτικά, αναφέρθηκε ότι αυτό ήταν απλώς σύμφωνο με την «παράδοση», σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες ευχές μοιράζονται σε «σημαντικά» γενέθλια ακόμη και για μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τόσο η Μέγκαν Μαρκλ όσο και ο πρίγκιπας Άντριου, Δούκας της Υόρκης, γιόρτασαν με αυτόν τον τρόπο τα γενέθλιά τους-ορόσημο τα τελευταία χρόνια, τα 40ά της και τα 60ά του αντίστοιχα, παρά τα αντίστοιχα προβλήματά τους με τη βασιλική οικογένεια.

Περιέργως, η φωτογραφία που επιλέχθηκε για τα γενέθλια του Χάρι, που τραβήχτηκε ενώ ήταν εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας το 2018, τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε μια start-up στο Δουβλίνο με τη Μέγκαν Μαρκλ δίπλα του. Αλλά η Μέγκαν έχει κοπεί, φαινομενικά από τον αρχικό φωτογράφο εκείνη την εποχή. Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια έρχονται μετά την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι να μην συμπεριλάβει νέο κεφάλαιο για την αποξένωσή του από την οικογένειά του στην προσεχή, χαρτόδετη έκδοση των απομνημονευμάτων του, «Spare». Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, αυτό ήταν μια έκπληξη, αλλά μια ευπρόσδεκτη, για το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Οι αξιωματούχοι προσπάθησαν επίσης να αποφύγουν να συζητήσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τους Σάσεξ τον τελευταίο καιρό σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν «χώρο» γύρω από τον βασιλιά και τον αποξενωμένο γιο του για να δουν αν μπορεί να σωθεί κάτι από τη διαλυμένη σχέση τους. Ενώ ήταν θυμωμένος και αποφασισμένος να μην ασχοληθεί με μερικές από τις πιο κραυγαλέες κατηγορίες του Χάρι, ο Κάρολος δεν θα κλείσει ποτέ εντελώς την πόρτα στον μικρότερο γιο του.

Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex! https://t.co/ZKJbYDmV6L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 15, 2024