“Οι μετανάστες τρώνε ζώα”: Eπιμένει ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών Τζέι Ντ. Βάνς υπερασπίστηκε την Κυριακή τους ισχυρισμούς σχετικά με τους Αϊτινούς μετανάστες ότι έτρωγαν τα κατοικίδια των κατοίκων στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο. Σε συνέντευξή του στο CNN, κληθείς να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο Βανς επισήμανε ότι πρόκειται, όπως είπε, για μαρτυρίες από πρώτο χέρι από ψηφοφόρους που του είπαν ότι αυτό συμβαίνει, αν και δεν παρέθεσε τις αποδείξεις. «Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αγνόησαν εντελώς αυτά τα πράγματα μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ και εγώ αρχίσαμε να μιλάμε». «Αν πρέπει να δημιουργήσω ιστορίες ώστε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να δώσουν πραγματικά προσοχή στον πόνο του αμερικανικού λαού, τότε αυτό θα κάνω», δήλωσε ο Βανς.

Ο δημοσιογράφος του απάντησε: «Μόλις είπες ότι αυτή είναι μια ιστορία που δημιούργησες εσύ» με τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ να απαντά: «Προέρχεται από μαρτυρίες των ψηφοφόρων μου από πρώτο χέρι. Λέω ότι δημιουργούμε μια ιστορία, δηλαδή δημιουργούμε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να εστιάζουν σε αυτό. Δεν δημιούργησα εγώ 20.000 παράνομους μετανάστες που έρχονται στο Σπρίνγκφιλντ χάρη στην πολιτική της Κάμαλα Χάρις. Οι πολιτικές της το έκαναν αυτό. Αλλά ναι, εμείς δημιουργήσαμε την πραγματική εστίαση που επέτρεψε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να μιλήσουν για αυτή την ιστορία και τα δεινά που προκάλεσαν οι πολιτικές της Χάρις».

Η πόλη του Σπρίνγκφιλντ σημειώνει στην ιστοσελίδα της ότι περίπου 12.000 έως 15.000 μετανάστες ζουν στην κομητεία Κλαρκ και ότι οι μετανάστες από την Αϊτή βρίσκονται εκεί νόμιμα στο πλαίσιο ενός προγράμματος αναστολής που επιτρέπει στους πολίτες και τους νόμιμους κατοίκους να υποβάλουν αίτηση για να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα μέλη της οικογένειάς τους από την Αϊτή.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι σε επίπεδο πόλης και πολιτείας έχουν επανειλημμένα προσπαθήσει να δώσουν τέλος στη φήμη ότι οι μετανάστες τρώνε τα κατοικίδια ζώα. Αξιωματούχοι του Σπρίνγκφιλντ έχουν δηλώσει στον Τύπο και σε συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για κακοποίηση ζώων από μετανάστες στην περιοχή. Όπως μετέδωσε το CNN, ο δήμαρχος του Σπρίνγκφιλντ, Ρομπ Ρου δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ισχυρισμοί «βλάπτουν τους πολίτες μας και πλήττουν την κοινότητά μας», προσθέτοντας ότι είναι «απογοητευτικό» το γεγονός ότι μέρος της ρητορικής προέρχεται από τον Βανς.

Kamala Harris dropped 20,000 Haitian migrants into a small Ohio town and chaos has ensued.

Housing shortages have caused rents to skyrocket, hospitals are overrun, schools are ill-equipped to teach students who don’t speak English, and the roads are unsafe as unlicensed drivers… pic.twitter.com/pra9d3TfwM

— JD Vance (@JDVance) September 15, 2024