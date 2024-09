Κακοκαιρία Μπόρις Ευρώπη: 7 νεκροί, ανυπολόγιστες καταστροφές

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρις, καθώς επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στη Ρουμανία, ένα πτώμα βρέθηκε την Κυριακή, αφού νωρίτερα αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Ακόμη τέσσερα άτομα αγνοούνται στην Τσεχία. «Το νερό μπήκε στο σπίτι, κατέστρεψε τους τοίχους, τα πάντα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σοφία Μπάσαλιτς, 60 ετών, κάτοικος του χωριού Πετσέα της Ρουμανίας, στην περιοχή του Γαλάτι που έχει πληγεί σοβαρά. «Πήρε τα κοτόπουλα, τα κουνέλια, τα πάντα. Πήρε τον φούρνο, το πλυντήριο, το ψυγείο. Δεν μου έχει μείνει τίποτα», είπε.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε αρκετές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Πολωνία και τέσσερις άλλοι αγνοούνται στη γειτονική Τσεχία, που πλήττονται από τις καταρρακτώδεις βροχές λόγω της καταιγίδας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών. «Η κατάσταση είναι πολύ δραματική, είναι περισσότερο δραματική στην επαρχία Κλόντζκο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετά από συνάντηση με αξιωματούχους αντιμετώπισης κρίσεων στο Κλόντζκο. Περίπου 17.000 νοικοκυριά στην επαρχία αυτή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ σε κάποιες περιοχές δεν λειτουργούσαν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τον Τουσκ, η οδική πρόσβαση στις πόλεις Λάντεκ Ζντρόι και Στρόνιε Ζλάσκιε έχει πρακτικά διακοπεί.

The hardest situation is in Kłodzko, Międzygórze and Głuchołazy. #flood2024 #Flooding #poland #Powodź #Kłodzko pic.twitter.com/avN0C3BpKV

Τμήματα του Κλόντζκο, μιας πόλης 25.000 κατοίκων, βρίσκονταν κάτω από το νερό καθώς η στάθμη στον ποταμό της περιοχής ανέβηκε στα 6,65 μέτρα, πολύ πάνω από το όριο συναγερμού των 2,40 μέτρων και ξεπερνώντας το ρεκόρ που καταγράφηκε στις σοβαρές πλημμύρες του 1997, όταν καταστράφηκε μέρος της πόλης και 56 άνθρωποι έχασαν τη ζώη τους στην Πολωνία. «Καλώ τους κατοίκους να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες διάσωσης στις περιοχές όπου εκδίδονται ειδοποιήσεις για εκκένωση», δήλωσε ο Τουσκ.

Στην ιστορική πόλη Γκλουχολάζι, στην επαρχία Όπολε, ο δήμαρχος έδωσε εντολή για υποχρεωτική απομάκρυνση των κατοίκων καθώς άρχιζε να υπερχειλίζει ο ποταμός της περιοχής. Σήμερα και αύριο, Δευτέρα, αναμένονται και νέες βροχοπτώσεις, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται: τρεις που επέβαιναν σε όχημα που παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού στην πόλη Λίποβα-Λάζνιε (βορειοανατολικά), και ένας ακόμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου εκκενώθηκε μεγάλο μέρος της πόλης Οπάβα λόγω υπερχείλισης του ομώνυμου ποταμού.

Στη βορειοανατολική Αυστρία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε σε περιοχές που είχαν πλημμυρίσει λόγω της καταιγίδας Μπόρις, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές. «Δυστυχώς ένας πυροσβέστης πέθανε ενώ ανταποκρινόταν στις πλημμύρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή η Γιοχάνα Μίκλ-Λάιτνερ, κυβερνήτης της Κάτω Αυστρίας, όπως μετέδωσε το rfi.fr. Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποιεί φουσκωτές λέμβους προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους. «Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Κάτω Αυστρίας Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ. Στην Αυστρία έχει βρέξει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περισσότερο από ό,τι έχει βρέξει ποτέ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Geosphere.

Στην Βιέννη, η οποία συνορεύει με την Κάτω Αυστρία, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της πόλης και απειλούνται με υπερχείλιση το κανάλι του Δούναβη και ο ποταμός Wien. Ποδηλατόδρομοι και εξωτερικοί χώροι εστιατορίων που βρίσκονται στην κοίτη των ποταμών έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι γραμμές 2,3,4 και 6 του μετρό να έχουν τεθεί σε περιορισμένη λειτουργία. Με προβλήματα και καθυστερήσεις διεξάγονται οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες σε μεγάλο τμήμα της χώρας και η εταιρία των Αυστριακών Σιδηροδρόμων ÖBB συνιστά στους πελάτες της να αναβάλουν κάθε μη επείγον ταξίδι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον δυτικό αυτοκινητόδρομο. Η αποκατάσταση της λειτουργίας των μαζικών μέσων μεταφοράς στην πρωτεύουσα δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμος. Πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί, μεταξύ άλλων ο μαραθώνιος του Βαχάου και κάποιοι ποδοσφαιρικοί αγώνες της Μπουντεσλίγκα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλήττονται από τις πλημμύρες στην χώρα μπορούν να απουσιάσουν από τα σχολεία τους. Οι εργοδότες, την ίδια ώρα, καλούνται να μην επιβάλουν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι είτε θα καθυστερήσουν είτε δεν θα προσέλθουν καθόλου στην εργασία τους λόγω των βροχοπτώσεων. Στην Γερμανία, η Βαυαρία και η Σαξονία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο προβλημάτων, καθώς το κύμα κακοκαιρίας κινείται προς τα ανατολικά και αναμένεται από το βράδυ να φέρει ακόμη πιο έντονες βροχοπτώσεις στην Βαυαρία και στην Σαξονία, όπου η νεροποντή έχει αρχίσει από το πρωί. Ο ποταμός Έλβας έχει τεθεί στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο υπερχείλισης, καθώς η στάθμη των υδάτων του ανεβαίνει και λαμβάνονται ήδη μέτρα για την προστασία των γύρω περιοχών.

As feared, Storm Boris is wreaking havoc across parts of Central Europe with major flooding becoming widespread throughout the region. Here’s a 50-hour visible satellite and radar loop courtesy of @zoom_earth pic.twitter.com/F9KRA2SKeO

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 15, 2024