Ρουμανία: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες πλήττουν την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (14/9) οι αρχές.

«Πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί» στην περιφέρεια Γκαλάτι (νοτιοανατολικά) «ύστερα από επιχειρήσεις έρευνας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών διάσωσης.

Constanta county, Romania last night.

Severe storms with more than 200 ml / sq. m rain caused flash floods, destroyed parts of the beach, cars and houses. pic.twitter.com/eZbgkG9yVB

— Bogdan (@b_bogdann) August 31, 2024