Κέιτ Μίντλετον βίντεο: Το μήνυμα “πίσω” από το φόρεμά της

Η Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκε επιτέλους μερικά καλά νέα για την πορεία της υγείας της, έξι μήνες μετά την αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με άγνωστη μορφή καρκίνου. Όπως αποκάλυψε η ίδια σε ένα βίντεο, ολοκλήρωσε τον κύκλο των χημειοθεραπειών της και θα επιστρέψει σιγά σιγά στον ρόλο της ως πριγκίπισσα και στα βασιλικά της καθήκοντα. Η ευχάριστη είδηση ​​ήρθε με τη μορφή ενός τρίλεπτου βίντεο, που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δείχνει την Κέιτ Μίντλετον με την οικογένειά της στο Νόρφολκ της Αγγλίας. Σε κάποιες σκηνές του συγκινητικού βίντεο περπατούν στο δάσος, σταματούν για να σκαρφαλώσουν στα δέντρα και κάθονται σε κορμούς. Σε άλλες, η Σάρλοτ, ο Τζορτζ και ο Λούις τρέχουν γύρω από την παραλία, ενώ ο Γουίλιαμ και η Κέιτ ξαπλώνουν μαζί στην άμμο, δίνοντας ένα τρυφερό φιλί στο στόμα. Υπάρχουν επίσης αποσπάσματα να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς περπατούν σε ένα λιβάδι και να παίζουν τράπουλα με τους γονείς της Κέιτ, Μάικλ και Κάρολ. «Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια. Η ζωή, όπως ξέρετε, μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή, και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να πλοηγηθούμε στα θυελλώδη νερά και τον άγνωστο δρόμο», ακούγεται να λέει η πριγκίπισσα. «Το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ειδικά για όσους βρίσκονται πιο κοντά σας».

Ο τρόπος που έγινε η ανακοίνωση ήταν αρκετά ασυνήθιστος, όχι μόνο ως προς το συναίσθημα, αλλά και τα οπτικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί. Παραδοσιακά, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ είτε μοιράζονται δελτία τύπου σε επιστολόχαρτα είτε εικόνες που τραβήχτηκαν από την ίδια τη Μίντλετον. Το βίντεο αυτής της εβδομάδας, ωστόσο, δημιουργήθηκε επαγγελματικά, με φωτισμό, φίλτρα, μουσική υπόκρουση και δημιουργική επεξεργασία. Κάποια στιγμή στο βίντεο, ο Λούις και ο Τζορτζ διακόπτουν για να ρωτήσουν αν είναι ενεργοποιημένη η κάμερα. Στην πραγματικότητα, είναι μια εξαιρετικά στιλιζαρισμένη ταινία μικρού μήκους και μέσα σε 24 ώρες είχε πάνω από 27.000.000 προβολές.

Η οικογένεια φοράει μπλε, ένα χρώμα που έχει γίνει ένα είδος ανεπίσημου ενδυματολογικού κώδικα για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, που εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε επίσημη φωτογραφία που τραβούν μαζί. Και είναι λογικό: Η βασική θεωρία των χρωμάτων αναφέρει ότι το μπλε υποδηλώνει ηρεμία και υπευθυνότητα – θετικούς συσχετισμούς για τον μελλοντικό βασιλιά και τη βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναφέρει η Vogue. Επιπλέον, το μπλε είναι μέρος της σημαίας τους, καθιστώντας το μια πατριωτική επιλογή. Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Elizabeth Holmes, συγγραφέας του μπεστ σέλερ των New York Times «HRH: So Many Thoughts on Royal Style», μίλησε στη Vogue για την προσωπική σχέση της πριγκίπισσας με τη συγκεκριμένη απόχρωση: «Πιστεύω ότι αξίζει να λάβετε υπόψη τη δέσμευση της Κάθριν στο μπλε», είπε. «Για τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες της ως μέλλουσα βασιλική νύφη, φορούσε ένα έντονο μπλε φόρεμα που ταιριάζει με το διάσημο δαχτυλίδι αρραβώνων από ζαφείρι και διαμάντια που ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Έκτοτε έχει φορέσει κάθε απόχρωση του μπλε, από απαλό και χλωμό (μπορεί κανείς να το ονομάσει και μπλε της Σταχτοπούτας) μέχρι βαθύ navy.

»Έτσι, η επιλογή του μπλε ήταν ταυτόχρονα μια επίδειξη οικογενειακής ενότητας και μια ωδή στην ίδια την πριγκίπισσα». Μάλιστα, η Κέιτ εμφανίζεται στο βίντεο όχι με ένα, αλλά δύο μπλε look. Το πρώτο είναι ένα denim shirtdress. Το δεύτερο ένα φόρεμα της Veronica Beard, σε λευκό-μπλε print που συνδυάζει το παγκόσμιο χρώμα για την ελπίδα με το signature χρώμα της.

Οι συνιδρύτριες της μάρκας, Veronica Swanson Beard και Veronica Miele Beard, ανακάλυψαν μαζί με τους υπόλοιπους ότι η Κέιτ είχε επιλέξει να φορέσει το σχέδιό τους σε μια τόσο σημαντική στιγμή. «Όπως όλοι οι άλλοι σε όλο τον κόσμο, προσευχόμαστε για μια γρήγορη και νικηφόρα ανάρρωση για την πριγκίπισσα Κέιτ», είπε η Miele Beard στη Vogue. «Δεν είχαμε ιδέα ότι αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε ή ότι θα φορούσε ένα από τα σχέδιά μας σε αυτό». Αλλά η επιλογή του συγκεκριμένου φορέματος φαινόταν σημαντική για κάτι περισσότερο από το χρώμα του. Το φόρεμα Castella της Veronica Beard είναι φτιαγμένο από βαμβάκι, με μπλουζόν μανίκια και βολάν στο στρίφωμα – τόσο γήινο ώστε να φορεθεί σε εξωτερικούς χώρους με τρία παιδιά όλη την ημέρα, όσο και αρκετά κομψό για να τονίσει τη σημαντικότητα της περίστασης. Οι συνιδρύτριες, που και οι δύο έχουν μικρά παιδιά, είπαν ότι σχεδίασαν το φόρεμα έχοντας στο μυαλό τους τις μητέρες. «Ζούμε τη ζωή μας και διευθύνουμε μια μάρκα και πάντα πιέζουμε και συνεχίζουμε», είπε η Swanson Beard.

Το φόρεμα Castella είναι η αντίληψή τους για το μποέμ ντύσιμο, που προορίζεται για χαλαρά Σαββατοκύριακα που περνούν σε εξωτερικούς χώρους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. «Αυτό που είναι τόσο εντυπωσιακό για εμάς είναι η δυναμική θηλυκότητα και η απαλότητα που εκφράζει», πρόσθεσε για τη Μίντλετον. «Ήταν όμορφο να τη βλέπω να φοράει το φόρεμά μας και να σταματάει, να σκέφτεται, να πηγαίνει αργά, να φροντίζει, να θεραπεύει, να αγαπά την οικογένειά της και να αισθάνεται ευλογημένη για τη ζωή της». Ήταν επίσης μια αλλαγή από το αρχοντικό στιλ της Κέιτ. Το προσωπικό της στιλ συχνά αγγίζει το επίσημο «Sloane Ranger» – πολλά τουίντ, γόβες LK Bennett και preppy παλτό είναι όλα τα βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας της. Ωστόσο, εδώ, το look είναι αδόμητο και χαλαρό, καθώς θα φαινόταν ανόητο με ψηλά τακούνια, διαμαντένια κοσμήματα και μακιγιάζ. Αυτό ταιριάζει και στα μηνύματα που στέλνει το βίντεο.

«Τα θέματα υγείας μπορούν να σε κάνουν να επανεξετάσεις τι είναι σημαντικό στη ζωή σου, όπως η οικογένειά σου και η κοινότητά σου» λέει η Laia Garcia-Furtado, ανώτερη συντάκτρια ειδήσεων μόδας στο Vogue Runway. «Μπορεί επίσης να σε κάνει πιο ευγενικό με τον εαυτό σου. Υπάρχει μια ενέργεια ελεύθερου πνεύματος που το boho το επιτρέπει εκεί που νιώθεις πιο προσγειωμένος». Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ενημέρωσαν τις φωτογραφίες του προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία όπου η Κέιτ Μίντλετον φοράει αυτό το φόρεμα.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024