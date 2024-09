Κεραυνός χτυπά 23χρονο: Τρομακτικό βίντεο από τη Γεωργία

Τη σοκαριστική στιγμή που κεραυνός χτυπά άνδρα που χόρευε σε προβλήτα σε θέρετρο της Γεωργίας κατέγραψαν κάμερες. Ο Ρώσος Πάβελ Σμιρνόφ χόρευε μαζί με τον αδελφό του και κατέγραφαν τη στιγμή σε βίντεο, όταν ένας κεραυνός φαίνεται να τον χτυπά. Αρχικά, φαίνεται μια μεγάλη λάμψη και ένας κρότος και δευτερόλεπτα μετά, ο άνδρας πέφτει στο έδαφος. «Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένα τούνελ από φως. Χορεύεις και ένα δευτερόλεπτο μετά πεθαίνεις. ‘Τα πάντα καίνε σαν να βρίσκεσαι στην κόλαση, είναι δύσκολο να αναπνεύσεις, τα πόδια και τα χέρια σου δεν λειτουργούν. Σκέφτηκα να κρατηθώ λίγο ακόμα και είτε να πνιγώ είτε να καώ μέχρι θανάτου. Φαινόταν σαν τα σωθικά μου και το σώμα μου να είχαν πάρει φωτιά», περιέγραψε. Σύμφωνα με την Mirror, ο αδελφός του έσβησε τις φλόγες και οι φίλοι του κάλεσαν ασθενοφόρο.

«Τότε άκουσα από τα παιδιά ότι ήταν κεραυνός. Άρχισα να καταλαβαίνω τι είχε συμβεί αλλά ένιωθα σαν να ήμουν έτοιμος να πεθάνω. Δεν αισθανόμουν τα άκρα μου. Μόνο το ένα χέρι κουνιόταν κανονικά. Ένιωθα πόνο από τα εγκαύματα. Ήταν πολύ δύσκολο να αναπνεύσω, φαινόταν σαν να μην μπορούσαν να πάρω ανάσα», πρόσθεσε. Ευτυχώς, δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τους γιατρούς. Όπως του είπαν ήταν θαύμα που δεν σκοτώθηκε ή δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Σμιρνόφ νοσηλεύεται, αλλά αναμένεται να λάβει εξιτήριο σε μερικές ημέρες.

Lightning struck a Russian man in Georgia

The incident occurred on one of the beaches in Batumi. A 32-year-old man with friends was on the pier and recording a video for social media. After being struck by lightning, the tourist collapsed to the ground, his clothes caught fire… pic.twitter.com/KI0GrosRMB

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2024