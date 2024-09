Σίγησε η φωνή του Darth Vader– Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

Υπήρξε μια επιβλητική παρουσία στην οθόνη, ωστόσο απέκτησε μεγαλύτερη φήμη εκτός κάμερας ως η ηχηρή φωνή του κακού Darth Vader από τον Πόλεμο των Άστρων και του Μουφάσα, του καλοπροαίρετου ηγέτη στον Βασιλιά των Λιονταριών. Ο λόγος για τον ηθοποιο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών. Ο Τζόουνς, ο οποίος έγινε γνωστός σε εθνικό επίπεδο το 1970 με την ισχυρή ερμηνεία του ως ο πρώτος μαύρος πρωταθλητής βαρέων βαρών της Αμερικής στην ταινία Η Μεγάλη Λευκή Ελπίδα, που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, πέθανε στο σπίτι του στην κομητεία Ντάτσες της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η Independent Artist Group.

Ο διακεκριμένος σταρ έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) και ήταν αξιοσημείωτος σε πολλές άλλες ταινίες, όπως το Claudine (1974) απέναντι από την Diahann Carroll, το Field of Dreams (1989), ως ο απομονωμένος συγγραφέας Terence Mann και το The Sandlot (1993), ως ο εκφοβιστικός τύπος της γειτονιάς Mr. Mertle. Για τη δουλειά του στη σκηνή, ο Τζόουνς κέρδισε δύο βραβεία Τόνι καλύτερου ηθοποιού: για τον πρωτότυπο ρόλο του Τζακ Τζέφερσον – ο οποίος βασίστηκε στον πραγματικό πυγμάχο Τζακ Τζόνσον – το 1968 στην παράσταση Great White Hope του Χάουαρντ Σάκλερ και για τον ρόλο του πατριάρχη που παλεύει να συντηρήσει την οικογένειά του στην βραβευμένη με Πούλιτζερ παραγωγή Fences του Όγκαστ Γουίλσον το 1986.

Ο Τζόουνς, ο οποίος τιμήθηκε με τιμητικό Όσκαρ στα βραβεία Governors του 2011, ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που κέρδισαν Έμι, Γκράμι, Όσκαρ και Tόνι και ο πρώτος ηθοποιός που κέρδισε δύο Emmy μέσα σε ένα χρόνο. «Δεν μπορείς να είσαι ηθοποιός όπως εγώ και να μην έχεις παίξει σε μερικές από τις χειρότερες ταινίες όπως εγώ», δήλωσε ο αυτοσαρκαστικός σταρ όταν του δόθηκε το Όσκαρ. «Αλλά στέκομαι μπροστά σας βαθιά τιμημένος, πανίσχυρος ευγνώμων και απλά κατάπληκτος». Η άνοδος του Τζόουνς σε έναν από τους πιο αξιοθαύμαστους Αμερικανούς ηθοποιούς όλων των εποχών ήταν αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς ότι υπέφερε από ένα εξουθενωτικό τραύλισμα όταν ήταν παιδί όπως αναφέρει το hollywoodreporter.com.

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1931, μεγάλωσε στην Αρκάμπουτλα του Μισισιπή και τον μεγάλωσαν οι παππούδες του. Έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε μια παραγωγή κοινοτικού θεάτρου στο Manistee του Μίσιγκαν, πριν φύγει για να υπηρετήσει στον πόλεμο της Κορέας. Μετά την αποστράτευσή του, ο Τζόουνς μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ασχοληθεί με το θέατρο και έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 1958 στην παράσταση Sunrise at Campobello, που κέρδισε το βραβείο Τόνι για το καλύτερο θεατρικό έργο σε σενάριο του Ντόρι Σάρυ και με τον Ραλφ Μπέλαμι στον ρόλο του πάσχοντος από πολιομυελίτιδα προέδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ.