Κέιτ Μίντλετον καρκίνος: «Ολοκλήρωσα τη χημειοθεραπεία, επιστρέφω στα καθήκοντά μου»

Με μήνυμά της στα σόσιαλ, η Κέιτ Μίντλετον έκανε γνωστό πως ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ύστερα από εννέα δύσκολους μήνες, ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες και πλέον περιμένει να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της. Η σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ έκανε μια εκτενή αναφορά στην επιρροή που είχε αυτή η περιπέτεια στην οικογένειά της, και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει με προσοχή να παρακολουθεί την υγεία της, καθώς «ο δρόμος για την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύς». Mε ένα συγκινητικό βίντεο όπου περπατάει στο δάσος, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της και τα τρία της παιδιά, η Κέιτ Μίντλετον δείχνει την ανακούφιση που νιώθει μετά από το τέλος των χημειοθεραπειών.

Το βίντεο γυρίστηκε στο Νόρφολκ τον περασμένο μήνα με την οικογένεια να περνά όμορφες στιγμές μέσα στο δάσος και την Κέιτ με τον Γουίλιαμ να ποζάρουν αγκαλιασμένοι. Το Παλάτι του Κένσινγκτον σύμφωνα με το BBC, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι πλήρως απαλλαγμένη από καρκίνο, με πηγές να αναφέρουν πως «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την πλήρη επιστροφή» και ότι η πριγκίπισσα θα «εστιάσει την υγεία της για τους επόμενους μήνες».Από το πρωί πάντως είχε διαρρεύσει πως ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα καθήκοντά της. «Ο δρόμος μου προς την επούλωση και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύς και πρέπει να συνεχίσω να ακολουθώ κάθε μέρα όπως έρχεται», λέει η ίδια στο πολύ συγκινητικό βίντεο, περιγράφοντας την διαδικασία ως «σύνθετη, τρομακτική και απρόβλεπτη». Η Μίντλετον είχε ήδη κάνει δύο εμφανίσεις, μία τον Ιούλιο στην απονομή του τροπαίου στο τουρνουά τένις του Wimbledon, ενώ η άλλη ήταν ένα μήνα πριν, στην παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.

«Ένα μήνυμα από την Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ανακούφιση είναι που ολοκλήρωσα επιτέλους τη χημειοθεραπεία μου. Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια. Η ζωή όπως ξέρετε μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να περιηγηθούμε στα φουρτουνιασμένα νερά σε έναν άγνωστο δρόμο. Το ταξίδι του καρκίνου είναι πολύπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ειδικά για τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους. Με την ταπεινοφροσύνη, σας φέρνει επίσης αντιμέτωπους με τα δικά σας ευάλωτα σημεία με τρόπο που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ πριν, και μαζί με αυτό μια νέα οπτική για τα πάντα.

Αυτή η φορά υπενθύμισε πάνω απ’ όλα στον Γουίλιαμ και σε εμένα να σκεφτόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, που πολλοί από εμάς συχνά θεωρούμε δεδομένα. Το να αγαπάς, απλώς, και να αγαπιέσαι. Το να κάνω ό,τι μπορώ για να μείνω απαλλαγμένη από τον καρκίνο είναι τώρα ο στόχος μου. Αν και έχω τελειώσει τη χημειοθεραπεία, ο δρόμος μου προς την επούλωση και την πλήρη ανάρρωση είναι μακρύς και πρέπει να συνεχίσω να προχωράω κάθε μέρα όπως αυτή έρχεται. Ωστόσο, ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά και να αναλάβω μερικές ακόμη δημόσιες δεσμεύσεις τους επόμενους μήνες, όταν μπορέσω. Παρά όλα όσα έχουν περάσει πριν μπω σε αυτή τη νέα φάση ανάκαμψης με μια ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας και εκτίμησης της ζωής.

Ο Γουίλιμ και εγώ είμαστε τόσο ευγνώμονες για την υποστήριξη που λάβαμε και αντλήσαμε μεγάλη δύναμη από όλους εκείνους που μας βοηθούν αυτή τη στιγμή. Η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση και η συμπόνια όλων ήταν πραγματικά ζεστή. Σε όλους εκείνους που συνεχίζουν το δικό τους ταξίδι με τον καρκίνο, παραμένω μαζί σας, δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, οπότε αφήστε αυτό το φως να λάμψει φωτεινό.»

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024