Ουκρανικά drones «Δράκοι»: Η στιγμή που σπέρνουν τον όλεθρο

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε επίσημα βίντεο που δείχνουν τη χρήση των «Dragon Drone» που πετούν χαμηλά και ρίχνουν λιωμένο μέταλλο, γνωστό ως θερμίτη, σε θέσεις που κατέχονται από τη Ρωσία. Αυτές οι επιθέσεις, που καταγράφηκαν σε πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν κυριολεκτικά φωτιά να βρέχει από τον ουρανό – δίνοντας στα Ουκρανικά drones το παρατσούκλι «δράκοι/dragon drones». Ο θερμίτης, ένα καυτό μείγμα σκόνης αλουμινίου και οξειδίου του σιδήρου, μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες έως και 2500 βαθμούς Κελσίου ανάλογα το μείγμα μετάλλων που θα χρησιμοποιηθεί, ικανό να κάψει σχεδόν οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και οχημάτων. Όταν απελευθερώνεται από τα Ουκρανικά drones η διασπορά του θερμίτη είναι αρκετά μεγάλη και καταστροφική.

Ukraine’s thermite drones are starting to be used on a large scale. This is literal hell dropped on those Russian troops.

In Russian channels there is great frustration regarding that new drone type.

Source: Telegram / Khornegroup pic.twitter.com/yoVUBZ4pKC

— (((Tendar))) (@Tendar) September 5, 2024