Μπραντ Πιτ – Ινές ντε Ραμόν: Ο διάσημος ηθοποιός βρήκε το “λιμάνι” του

Οκτώ χρόνια μετά τον πολύκροτο χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να είναι και πάλι ερωτευμένος. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μοιράζεται ήδη το ίδιο σπίτι με την επιχειρηματία Ines de Ramon. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο 60χρονος Brad και η 34χρονη Ines στάθηκαν δίπλα-δίπλα στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, η απόφαση να ποζάρουν για τις κάμερες στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Wolfs», όπου ο Μπραντ Πιτ συμπρωταγωνιστεί με τον καλό του φίλο Τζορτζ Κλούνεϊ, σημαίνει ότι λένε ανοιχτά στον κόσμο πως είναι ζευγάρι.

Brad Pitt and his new girlfriend Ines De Ramon made their couple debut at #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/m2G63JnWfP

— Joan Cashman (@colourandimage) September 3, 2024