Lady Gaga σύντροφος: Η μαμά μου τον συνάντησε πρώτη και μου είπε «νομίζω ότι μόλις γνώρισα τον άντρα σου»

Η Lady Gaga σε πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε για τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη γνωριμία και τη σχέση τους. Στο πλαίσιο της φωτογράφισης για το εξώφυλλο Οκτωβρίου της αμερικανικής Vogue, η Gaga ανέφερε αρχικά πως η γνωριμία τους έγινε μέσω της μητέρας της, Σίνθια Τζερμανότα, κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης. «Η μαμά μου τον συνάντησε και μου είπε “Νομίζω ότι μόλις γνώρισα τον άντρα σου” και είπα “Δεν είμαι έτοιμη να γνωρίσω τον άντρα μου!”. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η μαμά μου… βρήκε τον πιο τέλειο άνθρωπο για μένα», είπε η βραβευμένη μουσικός και ηθοποιός. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τελικά στα 40ά γενέθλια του κοινού φίλου και ιδρυτή της Napster, Σον Πάρκερ, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, με τη Lady Gaga να παραδέχεται ότι εκείνη και ο Πολάνσκι μιλούσαν ασταμάτητα για τρεις ώρες.

#VÍDEO: Lady Gaga e Michael Polansky chegando no Hotel Cipriani, em Veneza, no dia 2 de Setembro. pic.twitter.com/oh2T0LyPfY — Daniela Is a Lowlife (@DanielaEst19) September 6, 2024

Το ζευγάρι ήρθε πιο κοντά κατά της διάρκειας της πανδημίας και πλέον είναι αρραβωνιασμένο, με τη Gaga να δηλώνει πιο ερωτευμένη και ενθουσιασμένη από ποτέ. Η γνωριμία με τον αρραβωνιαστικό της όπως τόνισε ήταν σαν «όλα να άρχισαν να αλλάζουν. Επειδή είχα έναν πραγματικό φίλο που έβλεπε τους τρόπους με τους οποίους ήμουν δυστυχισμένη και γιατί. Και δεν φοβόταν να με κρατήσει αληθινά από το χέρι. Και να με γνωρίσει. Σε πολύ βαθύ επίπεδο». Στη συνέχεια η τραγουδίστρια είπε στη συνέντευξή της για τον Πολάνσκι: «Δεν είχα γνωρίσει ποτέ κανέναν σαν τον Μάικλ. Είναι τόσο έξυπνος και τόσο ευγενικός. Και η ζωή του και η ζωή μου είναι πολύ διαφορετικές. Δεν είναι μαζί μου για κανέναν άλλο λόγο, πέρα από το γεγονός ότι είμαστε σωστοί ο ένας για τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να ξέρουν οι θαυμαστές μου είναι ότι είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι υγιής».

Πριν μερικές ημέρες, η Lady Gaga κατέφτασε στη Βενετία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, και ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι, το οποίο περπατούσε χέρι-χέρι και αντάλλαξε ένα φιλί. Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο η τραγουδίστρια έδειξε υπερήφανη, το δαχτυλίδι του αρραβώνα της στους φωτογράφους. Η 38χρονη σταρ πρωταγωνιστεί στο «Joker: Folie a Deux» μαζί με τον Χοακίν Φίνιξ, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 4 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Η Lady Gaga φόρεσε ένα ασπρόμαυρο πουά μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου. Εντωμεταξύ, ο 46χρονος σύντροφός της επέλεξε ένα ολόμαυρο σύνολο, φορώντας ένα σακάκι πάνω από το πουκάμισό του και ένα ασορτί παντελόνι, τα οποία συνδύασε και εκείνος με μαύρα γυαλιά ηλίου. Η Gaga αποκάλυψε για πρώτη φορά τον αρραβώνα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον Ιούλιο, όταν αναφέρθηκε στον μακροχρόνιο σύντροφό της ως αρραβωνιαστικό της, ενώ τον παρουσίαζε στον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ποιος είναι ο Μάικλ Πολάνσκι

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Πολάνσκι φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μεταξύ 2002 και 2006. Αποφοίτησε με πτυχίο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών. Ο Πολάνσκι εργάζεται σήμερα ως επιχειρηματίας που κατέχει διάφορους ρόλους μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, βοήθησε στη δημιουργία του «Parker Foundation» το 2015 μαζί με τον Σον Πάρκερ, συνιδρυτή του Facebook και του Napster, όπου έχει διατελέσει εκτελεστικός διευθυντής για πάνω από μια δεκαετία.

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός στοχεύει στη δημιουργία θετικών αλλαγών στην παγκόσμια δημόσια υγεία, τις βιοεπιστήμες και τη συμμετοχή των πολιτών.Επιπλέον, ο Πολάνσκι είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «Parker Institute for Cancer Immunotherapy», το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα για τις θεραπείες του καρκίνου. Μια πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι αυτός και η Gaga δέθηκαν για πρώτη φορά για το ενδιαφέρον που δείχνουν στη φιλανθρωπία, καθώς η Gaga είναι πολύ παθιασμένη με την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και ευεξίας των νέων ανθρώπων μέσω του Ιδρύματός της «Born This Way» Το ζευγάρι έχει επίσης συνεργαστεί για να ωφελήσει και να συγκεντρώσει χρήματα για διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του «One World: Together at Home συναυλία», την οποία είχε διοργανώσει η Gaga.