Βασίλισσα Καμίλα: Το απρόοπτο σε επίσκεψη σε βάση της RAF

Θύμα των στοιχείων της Φύσης έπεσε η κόμμωση της βασίλισσας Καμίλα, με τους φακούς των φωτογράφων που καραδοκούσαν να απαθανατίζουν το απρόοπτο συμβάν. Μόλις κατέβηκε η 77χρονη Καμίλα από το αεροσκάφος που την μετέφερε στη βάση της RAF (Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας) στο Λίμινγκ του Βόρειου Γιόρκσιρ δυνατός άνεμος σήκωσε τα καλοχτενισμένα μαλλιά της.Σχολιάζοντας τον δυνατό άνεμο, που κυμάτιζε και το μπλε φόρεμά της, την ώρα που η Καμίλα χαιρέτιζε μέλη του προσωπικού και τις οικογένειές τους, της είπαν ότι «άρχισε να φυσάει δυνατά λίγο πριν φθάσετε».

