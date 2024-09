Τιμ Μπάρτον – αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Τιμήθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης

Ο Τιμ Μπάρτον απέκτησε το δικό του αστέρι με τον αριθμό 2.788ο στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας. O Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και εικονογράφος, τιμήθηκε σε μία συγκινητική τελετή μπροστά από το αγαπημένο του κατάστημα, όπως επισήμανε στην ομιλία του. Στο πλευρό του η σύντροφός του, Μόνικα Μπελούτσι, ο Ντάνι Ντε Βίτο , ο Ντιπ Ρόι, η σχεδιάστρια κοστουμιών Κολίν ‘Ατγουντ ενώ τα αστέρια της ταινίας «Beetlejuice Beetlejuice», Γουινόνα Ράιντερ και Μάικλ Κίτον μίλησαν στα αποκαλυπτήρια του αστεριού στην κατηγορία «Motion Pictures», σύμφωνα με το ΑBC News.

Tim Burton has received his star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/JJuU6KPb9v

— Film Updates (@FilmUpdates) September 3, 2024