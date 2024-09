Κένυα φωτιά σε σχολείο: 70 παιδιά αγνοούνται – 17 νεκρά

Εβδομήντα παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε σχολείο στην Κένυα, ενώ 17 έχουν εντοπιστεί νεκρά. Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα στον κοιτώνα του δημοτικού σχολείου, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Κένυας Ριγκάθι Γκατσάγκουα. «Ακόμη δεν έχουμε βρει 70 παιδιά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι νεκρά ή τραυματισμένα. Ο ακριβής ορισμός είναι ότι δεν τα έχουμε βρει», είπε ο Γκατσάγκουα μιλώντας σε δημοσιογράφους ακριβώς έξω από την Ακαδημία Χιλσάιντ Ενταράσα, στην κομητεία Νιέρι. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα, την ώρα που τα παιδιά κοιμόντουσαν. Η μέση ηλικία των θυμάτων είναι τα 9 χρόνια. Το σχολείο, όπου φοιτούν περίπου 800 μαθητές από 5 έως 12 ετών, βρίσκεται σε μια ημιαγροτική περιοχή, σχεδόν 170 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ναϊρόμπι.

#UPDATE : 70 children missing after deadly Kenya school fire that killed 17 students.

At least 17 children died after a fire ripped through their primary school dormitory overnight in central Kenya.

The blaze in Nyeri county’s Hillside Endarasha Academy broke out at around… pic.twitter.com/WhaT3ndssI

— upuknews (@upuknews1) September 6, 2024