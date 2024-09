«Dracula»: Ο λόγος που η Γουινόνα Ράιντερ και ο Κιάνου Ριβς αποκαλούν ο ένας τον άλλον σύζυγο

Η Γουινόνα Ράιντερ αποκάλυψε στο podcast «Happy Sad Confused» ότι αυτή και ο Κιάνου Ριβς αποκαλούν ο ένας τον άλλον «σύζυγο» στα γραπτά μηνύματά τους, πάνω από τρεις δεκαετίες αφότου υπάρχει η πιθανότητα να παντρεύτηκαν πραγματικά στα γυρίσματα της ταινίας «Dracula» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Οι δύο ηθοποιοί υποδύθηκαν τον Τζόναθαν και τη Μίνα Χάρκερ στην ταινία γοτθικού τρόμου του 1992. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου του 2018 αποκάλυψαν για τη ρομαντική κωμωδία τους «Destination Wedding» ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σκηνής του γάμου τους στο «Dracula» χρησιμοποιήθηκαν πραγματικοί ιερείς. Οπότε ναι, η Ράιντερ και ο Ριβς μπορεί να είναι παντρεμένοι εν τέλει.

«Θα έκανα κυριολεκτικά τα πάντα όμως μαζί του. Είναι τόσο ξεχωριστός», δήλωσε η Ράιντερ για τη συνεργασία με τον Ριβς, αν και διευκρίνισε ότι το να κάνει μια ταινία «John Wick» μπορεί να μην είναι για εκείνη, επειδή «περιλαμβάνει πολλά ακροβατικά. Σκέφτομαι μόνο τα κόκαλά μου». Η Ράιντερ είπε ότι εξακολουθεί να στέλνει τακτικά μηνύματα στον Ριβς και «πάντα λέμε ποιος είναι, παρόλο που το λέει στο μήνυμα. Όπως για παράδειγμα στα γενέθλιά του, λέω: «Χρόνια πολλά, άντρα μου». Και τότε εκείνος λέει: «Γεια σου, γυναίκα μου, σ’ αγαπώ. KR 57. Σε κάθε γενέθλια είναι KR 57 ή όποια κι αν είναι η ηλικία του. Πάντα το έκανε αυτό».

Winona Ryder and Keanu Reeves call each other husband and wife in text messages over 30 years after maybe getting married for real on the “Dracula” set.

“We always say who it is, even though it says it on the text. So like on his birthday I go: ‘Happy birthday, my husband.’ And… pic.twitter.com/iZElgxUkXZ

— Variety (@Variety) September 3, 2024