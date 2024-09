Τζόρτζια μακελειό σε σχολείο: Ο 14χρονος είχε ερευνηθεί από το FBI

Από τον περασμένο χρόνο ήταν στο ραντάρ των Αρχών ο 14χρονος δράστης του μακελειού στο λύκειό του στην Τζόρτζια και μάλιστα είχε ερευνηθεί για απειλές στο Διαδίκτυο ότι θα εξαπέλυε επίθεση. Ο δράστης, 13 ετών τότε, ήταν ύποπτος για απειλές που είχε κάνει χρησιμοποιώντας φωτογραφίες όπλων, ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση το Γραφείο του FBI στην Ατλάντα της Τζόρτζια και το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Τζάκσον. Εντός 24 ωρών αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ανέκριναν τον Κολτ Γκρέι, όπως τον κατονόμασαν οι τοπικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις απειλές. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι κρυβόταν πίσω από αυτές, ενώ οι Αρχές πήραν κατάθεση και από τον πατέρα του, που τους αποκάλυψε ότι είχε κυνηγετικά όπλα στο σπίτι του, επιμένοντας πως ο γιος του δεν είχε πρόσβαση σε αυτά χωρίς επιτήρηση.

⚡A 14-year-old #student carried out a school #shooting in #Georgia, #USA. He has been detained, the #FBI said, adding that he will be tried as an adult.

According to the latest information, four people were killed in the shooting, and more than 30 were injured.

The death… pic.twitter.com/TrY9MzSpFg

— News.Az (@news_az) September 5, 2024