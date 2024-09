Νέος πρωθυπουργός Γαλλίας: Ποιος είναι ο Μισέλ Μπαρνιέ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον Μισέλ Μπαρνιέ ως τον επόμενο πρωθυπουργό της Γαλλίας, θέλοντας να βάλει τέλος στο χάος που επικρατεί στην πολιτική σκηνή της χώρας του. Με μια ανακοίνωσή του, το Ελιζέ αποκάλυψε ότι ο εκλεκτός του Μακρόν για να υπηρετήσει στη θέση του πρωθυπουργού είναι ο Μπαρνιέ, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος προσπαθεί να βάλει τέλος σε δύο μήνες πολιτικής παράλυσης. Ο πρώην διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit θα βρεθεί αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της συγκρότησης κυβέρνησης μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου. Ο βετεράνος του συντηρητικού κόμματος «Les Républicains» έχει διατελέσει τέσσερις φορές υπουργός και είναι έτοιμος για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη πρόκληση της μακράς πολιτικής του καριέρας.

Ο Μπαρνιέ γεννήθηκε το 1951 στη Λα Τρονς των γαλλικών Άλπεων και μεγάλωσε σε μια οικογένεια Γκωλικών. Έχει άλλα δύο αδέλφια. Τον Ιανουάριο του 1982 παντρεύτηκε την Isabelle Altmayer, δικηγόρο, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Υπηρέτησε στο επιτελείο διαφόρων γκωλικών υπουργών τη δεκαετία του 1970, πριν εκλεγεί το 1978, σε ηλικία μόλις 27 ετών, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ως βουλευτής του διαμερίσματος της Σαβοΐας, εκπροσωπώντας τους νεο-γκωλικούς, τη «Συμμαχία για τη Δημοκρατία», όπου και υπηρέτησε μέχρι το 1993.

Μαζί με τον Ζαν-Κλοντ Κιλί, ο Μπαρνιέ ήταν από τα πρόσωπα της διοργάνωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1992 στην Αλμπερτβίλ ως συμπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στη γαλλική κυβέρνηση ως υπουργός Περιβάλλοντος μετά τη σαρωτική νίκη της Δεξιάς στις βουλευτικές εκλογές του 1993. Το 1995, ο Ζακ Σιράκ τον διόρισε υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Με την ιδιότητα αυτή υπηρέτησε μέχρι την ήττα της προεδρικής πλειοψηφίας στις βουλευτικές εκλογές του 1997. Στη συνέχεια, ο Μπαρνιέ υπηρέτησε ως Ευρωπαίος Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ρομάνο Πρόντι από το 1999 έως τις 31 Μαρτίου 2004. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας στην κυβέρνηση του Ζαν-Πιερ Ραφαρέν, μέχρι τις 5 Ιουνίου 2005.

Ο Μπαρνιέ εργάστηκε από το 2006 ως ειδικός σύμβουλος του Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Το 2006-2007 διετέλεσε μέλος της Ομάδας Αμάτο, μιας ομάδας υψηλόβαθμων Ευρωπαίων πολιτικών που εργάζονταν ανεπίσημα για την επαναδιατύπωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη, σε αυτό που έγινε γνωστό ως Συνθήκη της Λισαβόνας. Ηγήθηκε, επίσης, της λίστας του γκωλικού UMP (Ρεπουμπλικανοί) στην Ιλ ντε Φρανς για τις εκλογές του 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Φεβρουάριο του 2010 διορίσθηκε Ευρωπαίος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες. Διορίστηκε δύο φορές αναπληρωτής επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας στη θέση του Αντόνιο Ταγιάνι. Από το 2015, ο Μπαρνιέ διετέλεσε άμισθος ειδικός σύμβουλος του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

🚨 BREAKING: French President Emmanuel Macron has tapped former chief Brexit negotiator Michel Barnier as France’s next prime minister.

Full story: https://t.co/HnVtROknOp pic.twitter.com/e7MbvoF1j1

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 5, 2024