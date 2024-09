Βρετανία: Πεντε παιδιά ηλικίας 12 και 14 ετών συνελήφθησαν για τον φόνο 80χρονου

Πέντε παιδιά συνελήφθησαν για τη δολοφονία ενός 80χρονου άνδρα που δέχθηκε επίθεση σε ένα πάρκο στο Λέστερσιρ. Το θύμα, το οποίο έκανε βόλτα με τον σκύλο του στην πόλη Μπράουνστοουν, δέχθηκε σοβαρή επίθεση την Κυριακή και κατέληξε στο νοσοκομείο χθες το βράδυ. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και οι δύο 14 ετών, καθώς και δύο κορίτσια και ένα αγόρι, όλα 12 ετών, ανακρίνονται από την αστυνομία. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στην είσοδο του πάρκου Franklin στην οδό Bramble περίπου στις 6.30 το απόγευμα. Το θύμα φέρεται να φορούσε ένα μαύρο πουλόβερ και γκρι παντελόνι φόρμας, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες έφυγαν πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η κόρη του άνδρα δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρήκε τον πατέρα της να κείτεται στο έδαφος, αφού άκουσε κάτι έξω από το σπίτι της. Είπε ότι ήταν «λίγα δευτερόλεπτα» από το σπίτι όταν έγινε η επίθεση.

«Ήταν ξαπλωμένος κάτω από το δέντρο και αρχικά παραπονιόταν για τον λαιμό του και τώρα δεν μπορεί να κουνήσει τα πόδια του», ανέφερε. Η γυναίκα – η οποία δεν αποκάλυψε το όνομά της – είπε ότι ο πατέρας της είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Νότιγχαμ με τραύματα στη σπονδυλική στήλη και ήταν προγραμματισμένο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Εν τέλει, ο 80χρονος κατέληξε. Η πόλη Μπράουνστοουν βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του κέντρου του Λέστερ. Η αστυνομία εξακολουθεί να εργάζεται στον τόπο του συμβάντος και έχει απευθύνει έκκληση για μάρτυρες.

BREAKING: Five children, a boy and a girl, both 14, and one boy and two girls, 12, have been arrested over the murder of an 80-year-old man in a park in Leicestershire. https://t.co/PAiZ4D1jU3

