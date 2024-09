Baywatch 2024 ντοκιμαντέρ: Η Πάμελα Άντερσον αρνήθηκε να εμφανιστεί

Η Πάμελα Άντερσον δεν θα εμφανιστεί στο νέο ντοκιμαντέρ για το «Baywatch», τη σειρά που έγινε διάσημη και εξήγησε τον λόγο. Η 57χρονη ηθοποιός δεν συμμετείχε στο τετραμερές ντοκιμαντέρ του Hulu, «After Baywatch: Moment in the Sun», που ασχολείται με τη σειρά που εκτόξευσε τη φήμη της στα 90s. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις για τη κληρονομιά της σειρά και τον αντίκτυπό της με πολλά πρώην μέλη του καστ, εκτός από την Άντερσον. Σύμφωνα με το TMZ, ζητήθηκε από την Πάμελα Άντερσον να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει κακιά σχέση με κανέναν από τους πρώην συμπρωταγωνιστές της και «πάντα εκτιμούσε» τον ρόλο της ως Σι Τζέι Πάρκερ. Ωστόσο, «βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ζωής της» τώρα, και οι πηγές πρόσθεσαν ότι έχει επικεντρωθεί σε μεγαλύτερες ευκαιρίες που έχουν έρθει στον δρόμο της.

Why Pamela Anderson turned down appearing in new ‘Baywatch’ docuseries https://t.co/eQjKvZ8TVO pic.twitter.com/W8yXOSFPwi

— New York Post (@nypost) August 29, 2024