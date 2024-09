Όμηροι Χαμάς: Θα σας καταδιώξουμε, απαντά ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ δεν θα σταματήσει μέχρι να πιάσει όσους ευθύνονται για τον θάνατο των έξι ομήρων. Tα πτώματα των έξι ανακτήθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. «Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Στη δήλωσή του ο Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ έχει δεσμευθεί στην επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. «Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, είπε ο Νετανιάχου, απειλώντας την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση: «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς σας».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο τριών Ισραηλινών αστυνομικών σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Για την επίθεση αυτή δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όμως η Χαμάς είδε σε αυτήν «μια ηρωική επιχείρηση της αντίστασης» και «μια φυσική απάντηση στη σφαγή του λαού» της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια ανακοίνωση. «Θα αγωνιστούμε σε όλα τα μέτωπα εναντίον ενός βάναυσου εχθρού που θέλει να μας δολοφονήσει όλους. Ακόμη και σήμερα το πρωί δολοφόνησε τρεις αστυνομικούς», είπε ο Νετανιάχου. «Το γεγονός πως η Χαμάς συνεχίζει να διαπράττει θηριωδίες όπως αυτές που διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου μας αναγκάζει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην μπορεί πλέον να τις διαπράττει», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ουσιαστικά ο Νετανιάχου απάντησε στα όσα υποστήριξε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος είπε πως το Ισραήλ, με την άρνησή του να υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ευθύνεται για τους θανάτους Ισραηλινών ομήρων. Η είδηση της ανάκτησης από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων των έξι ομήρων σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα προκάλεσε παγκόσμιο σάλο. Αρχικά το ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος με τον Τζο Μπάιντεν να δηλώνει «συντετριμμένος και εξοργισμένος». «Μην έχετε αμφιβολία, οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις σε δήλωσή της είπε ότι καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη βαναυσότητα της Χαμάς, και αυτό πρέπει να κάνει και όλος ο κόσμος. Η Χάρις, η υποψήφια των Δημοκρατικών για να διαδεχθεί τον Μπάιντεν, είπε πως η ίδια και ο πρόεδρος θα παραμείνουν αταλάντευτοι στη δέσμευσή τους να απελευθερώσουν τους Αμερικανούς και όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί επιβεβαίωσε πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. «Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υποστηρίζει πως οι έξι όμηροι ήταν ζωντανοί όταν απήχθησαν από τη Χαμάς και στη συνέχεια «δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τη Χαμάς».

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι έξι όμηροι, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν στη Γάζα, θα ήταν ακόμα ζωντανοί εάν η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωσή τους. «Αν δεν ήταν οι σαμποτέρ, οι δικαιολογίες και οι περιστροφές, οι όμηροι των οποίων τους θανάτους μάθαμε σήμερα το πρωί πιθανότατα θα ήταν ζωντανοί», αναφέρει το φόρουμ σε μια ανάρτηση στο X.

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7.

Hersh Goldberg, 23 🕯️

Eden Yerushalmi, 24 🕯️

Carmel Gat, 39 🕯️

Almog Sarusi, 26 🕯️

Alex Lubnov, 32 🕯️

Ori Danino, 25 🕯️

May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0

— Israel ישראל (@Israel) September 1, 2024