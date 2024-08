Η FIFA καλείται να αποκλείσει το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θα πάρουν την απόφαση τους στην ερχόμενη συνεδρίαση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο. Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η FIFA ανέφερε ότι: «Έχει διενεργηθεί μια ανεξάρτητη νομική αξιολόγηση, σχετικά με το αίτημα των Παλαιστινίων, που τέθηκε τον Μάιο κατά την διάρκεια του 74ου Συνεδρίου του ποδοσφαιρικού σώματος στην Μπανγκόκ. Η έκθεση αξιολόγησης, θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της FIFA, ώστε να εξετασθεί δεόντως στην επόμενη συνεδρίαση, που έχει προγραμματισθεί για τον Οκτώβριο». Οι ανεξάρτητοι νομικοί εμπειρογνώμονες που εξουσιοδοτήθηκαν από τη FIFA θα συντάξουν το προσεχές διάστημα μια έκθεση, με όσα συγκέντρωσαν στην έρευνα που έκαναν τους προηγούμενους μήνες.

Η PFA η παλαιστινιακή ομοσπονδία, μέσω μιας επτασέλιδης επιστολής, απαρίθμησε τις άμεσες συνέπειες των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα (σ.σ. τουλάχιστον 92 ποδοσφαιριστές σκοτώθηκαν και όλες οι αθλητικές υποδομές καταστράφηκαν), υπογραμμίζοντας παράλληλα την απουσία σοβαρού αγώνα κατά των αντιπαλαιστινιακών «διακρίσεων και ρατσισμού», όπως από μερίδα οπαδών της Μπεϊτάρ στην Ιερουσαλήμ, καθώς και αναρτήσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι υποστηρίζουν «τη γενοκτονία στη Γάζα».

