Ουκρανία βομβαρδισμός: Το μεγαλύτερο χτύπημα από την έναρξη της σύγκρουσης

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μια μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης. Οπως μεταδίδει το BBC, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones έπληξαν περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου με τους κατοίκους να πλημμυρίζουν τα καταφύγια.Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι στόχευσε τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι που αποτελεί μακροχρόνια τακτική της, και δήλωσε ότι όλοι οι στόχοι της επιτεύχθηκαν. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν τη νύχτα της Δευτέρας και συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί.

🇷🇺🇺🇦⚡ Kyiv hydroelectric power station seriously damaged by explosions It is noted that the roadway of the hydroelectric power station dam and the station’s machine room were damaged. pic.twitter.com/MdDucWnQjF — Z.O.V Military (@WarHunter2222) August 26, 2024

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 100 πυραύλους και περίπου 100 drones, χαρακτηρίζοντας αυτή την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα. Η κύρια στόχευση της επίθεσης ήταν οι ενεργειακές υποδομές, αλλά παράλληλα φαίνεται πως ήταν και μια προσπάθεια της Μόσχας να πλήξει το ηθικό των Ουκρανών. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, περίπου 15 περιοχές της χώρας επλήγησαν από τα ρωσικά χτυπήματα, με τη χρήση διαφόρων όπλων, όπως drones, πυραύλους κρουζ και υπερηχητικούς πυραύλους. Ο Σμιχάλ ανέφερε ότι υπήρχαν τραυματίες και νεκροί, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν οι υποδομές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε πολλές πόλεις, όπως το Κίεβο, αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ οι υδροδοτήσεις διακόπηκαν σε ορισμένες περιοχές. Η εταιρεία ενέργειας DTEK προειδοποίησε για έκτακτες διακοπές ρεύματος και ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί της εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

«Η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση ολόκληρου του πολέμου», λέει ο Ουκρανός διοικητής

Όπως δε, λέει ο διοικητής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η επίθεση της Ρωσίας ήταν ο μεγαλύτερος αεροπορικός βομβαρδισμός ολόκληρου του πολέμου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters.

Η πολεμική αεροπορία κατέρριψε 102 από τους 127 ρωσικούς πυραύλους και 99 από τα 109 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε ο Mykola Oleshchuk.

Ο κ. Oleshchuk δήλωσε ότι η επίθεση περιελάμβανε:

109 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που εκτοξεύτηκαν από το Πριμόρσκο-Αχτάρσκ, το Κουρσκ, το Γέισκ, την Τσάουντα και την Κριμαία

77 πυραύλους κρουζ Kh-101 από μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το Βόλγκογκραντ και την Κασπία Θάλασσα

28 πύραυλοι cruise Kalibr από αεροπλανοφόρα επιφανείας/υποβρύχια στη Μαύρη Θάλασσα

10 κατευθυνόμενοι πύραυλοι Kh-59/Kh-69 από μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το Μπέλγκοροντ και τη Μαριούπολη

Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι Iskander-M/KN-23 από το Κουρσκ, το Βορονέζ και την Κριμαία

Τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι Kinzhal που εκτοξεύθηκαν από τις περιοχές Ryazan και Lipetsk

3 πύραυλοι cruise Kh-22 από την περιοχή Voronezh

🟦 KYIV💛💙Người dân thủ đô trong cuộc tấn công của quân xâm lược đã hát trên tàu điện ngầm: “Làm sao bạn không yêu, Kyiv của tôi”💛💙 🎵🎶🎷🎸🎺#UkraineWar⚡🔥💥 🟧 KYIV💛💙Residents of the capital during the attack of the invaders sang in the… pic.twitter.com/j7mqjFrnbb — WeSupportFreedom (@Support4Freedom) August 26, 2024

Δοκιμάζεται η ενεργειακή επάρκεια της Ουκρανίας από τα ρωσικά χτυπήματα

Η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την αρχή της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, με ανανεωμένη ένταση τους τελευταίους μήνες. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να δηλώνει ότι η Ρωσία έχει καταστρέψει το 50% της ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας της Ουκρανίας. Η Ρωσία δήλωσε επίσης ότι στόχευσε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και σημεία αποθήκευσης δυτικών όπλων, προσθέτοντας ότι προκάλεσε διακοπές ρεύματος και διαταράξεις στη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών στο μέτωπο.

🇷🇺🇺🇦Video of the arrival at the Kyiv hydroelectric power station pic.twitter.com/qXMCc3rTDa — Z.O.V Military (@WarHunter2222) August 26, 2024

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Αμερικής και της Γαλλίας, να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα όπλα τους για να χτυπήσει βαθύτερα μέσα στη Ρωσία. Επιπλέον, σημείωσε ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ περισσότερα για την προστασία των ζωών εάν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις συνεργάζονταν με την ουκρανική αεράμυνα. Τη Δευτέρα, η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές. Επίσης, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε εννέα drones στην περιοχή του Σαράτοφ, 900 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.