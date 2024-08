Νόα Αργκαμάνι – Χαμάς: Η 26χρονη χορεύει ξανά, έπειτα από 246 ημέρες ομηρίας

Στη γιορτή «Επιστροφή στη Ζωή» συμμετείχε η Νόα Αργκαμάνι, που είχε απαχθεί από τη Χαμάς και απελευθερώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Ιούνιο. Η 26χρονη, που είχε απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έζησε δύσκολες στιγμές στη διάρκεια των 246 ημερών της αιχμαλωσίας της και θέλησε να διασκεδάσει, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα. Η Νόα είπε συγκινημένη ότι «πρέπει να εκτιμάμε κάθε ημέρα που ζούμε», συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να γιορτάζουμε κάθε στιγμή». Η 26χρονη χόρεψε στους ώμους φίλων της, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της Yaakov.

I love this! Noa Argamani *is* dancing again. In her yellow🎗️bikini. #ResilienceIsKey #Israel pic.twitter.com/Xg8NsBJCKY

Η Νόα διασώθηκε τον Ιούνιο, λίγο πριν η μητέρα της, Λιόρα, 61 ετών, πεθάνει από καρκίνο στον εγκέφαλο. Πλέον, εργάζεται σκληρά για την επιστροφή και των υπόλοιπων ομήρων, ενώ αυτή την εβδομάδα μίλησε στη συνάντηση της G7 στο Τόκιο. Αποκάλυψε πως φοβόταν ότι κάθε βράδυ κατά την αιχμαλωσία της «θα ήταν το τελευταίο της». «Είναι θαύμα που είμαι εδώ», είπε. «Ο Avinatan, ο φίλος μου, είναι ακόμα εκεί και πρέπει να τους φέρουμε πίσω πριν να είναι πολύ αργά», είπε.

Η Νόα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το αν ήταν η κατάλληλη στιγμή για πάρτι ενώ περισσότεροι από 100 όμηροι κρατούνταν ακόμη στη Γάζα, είπε ότι «246 μέρες περίμενα αυτή τη στιγμή».

I was so happy to see Noa Argamani’s picture, partying with a smile on her face.

She deserves this and much, much more. pic.twitter.com/JhOypWpulj

