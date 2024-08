Και τυπικά η Κάμαλα Χάρις υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές

«Υπόσχομαι να γίνω πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς» είπε η Κάμαλα Χάρις στο συνέδριο του κόμματος των Δημοκρατικών στο Σικάγο, αποδεχόμενη και τυπικά το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν την 5η Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. «Στο όνομα όλων των Αμερικανών, ανεξαρτήτως κόμματος, φυλής, φύλου ή γλώσσας, όπως αυτοί με τους οποίους μεγάλωσα, που δουλεύουν σκληρά, που προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, που προσέχουν ο ένας τον άλλο, όλων αυτών που η ιστορία τους μπορούσε να γραφτεί μόνο στο σπουδαιότερο έθνος του κόσμου, δέχομαι την υποψηφιότητα που μου αναθέτετε για να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε η αντιπρόεδρος Χάρις συγκινημένη στο ενθουσιασμένο πλήθος των συνέδρων ενώ ευχαρίστησε τον σύζυγό της και του ευχήθηκε «καλή 10η επέτειο γάμου».

«Με αυτές τις εκλογές, το έθνος μας έχει μια πολύτιμη, φευγαλέα ευκαιρία να ξεπεράσει την πικρία, τον κυνισμό και τις διχαστικές μάχες του παρελθόντος. Μια ευκαιρία να χαράξει έναν νέο δρόμο προς τα εμπρός. Όχι ως μέλη κάποιου κόμματος ή φατρίας, αλλά ως Αμερικανοί» επεσήμανε. «Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι με διάφορες πολιτικές απόψεις που παρακολουθούν απόψε. Και θέλω να ξέρετε: Υπόσχομαι να γίνω πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς… Θα είμαι ένας πρόεδρος που θα μας ενώνει γύρω από τις υψηλότερες φιλοδοξίες μας. Ένας πρόεδρος που ηγείται – και ακούει. Που είναι ρεαλιστής. Πρακτικός. Και έχει κοινή λογική. Και πάντα μάχεται για τον αμερικανικό λαό. Από το δικαστήριο μέχρι τον Λευκό Οίκο, αυτό ήταν το έργο της ζωής μου» δήλωσε η Κάμαλα Χάρις.

Η Δημοκρατική υποψήφια υποσχέθηκε πως θα σταθεί «σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας και των συμμάχων μας στο NATO» και δεν θα γίνει «φίλη δικτατόρων» αν εκλεγεί τον Νοέμβριο, συνεχίζοντας τις φραστικές επιθέσεις εναντίον του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα γίνω φίλη τυράννων και δικτατόρων όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που υποστηρίζουν τον Τραμπ, επειδή ξέρουν πως είναι εύκολο να χειραγωγηθεί με κολακείες και χάρες, επειδή ξέρουν ότι δεν θα επιδίωκε ποτέ να λογοδοτήσουν αυταρχικοί ηγέτες, καθώς κι ο ίδιος θέλει να είναι αυταρχικός ηγέτης», είπε η αμερικανίδα αντιπρόεδρος.

