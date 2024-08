Υπό την προστασία πολεμικού πλοίου το τάνκερ Sounion – Πιθανή η μεταφορά σε ασφαλές λιμάνι

Εβδομήντα δύο ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντεϊντά Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα και υπό την προστασία πολεμικού πλοίου παραμένει το δεξαμενόπλοιο Sounion, της delta Tankers, το οποίο για λόγους ασφαλείας εγκαταλείφθηκε από το 25μελές αλλοδαπό πλήρωμά του με τη βοήθεια πλωτού μέσου της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES.

H Delta Tankers σχετικά με την επίθεση στο πλοίο της ανέφερε ότι αξιολογεί συνεχώς τις πληροφορίες ναυτικής ασφάλειας και ο πλοίαρχος και το πλήρωμα του SOUNION έλαβαν την απόφαση να εκκενώσουν το σκάφος. Εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες της για τη ναυτική υποστήριξη και ανέφερε ότι υπάρχουν σχέδια για τη μεταφορά του πλοίου σε έναν ασφαλέστερο προορισμό – λιμάνι, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση (έλεγχοι και τυχόν επισκευές) των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Στην ανακοίνωσή της η EUNAVFOR ASPIDES αναφέρει επίσης ότι ένα μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας (Unmanned surface vehicle -USV) εξουδετερώθηκε με επιτυχία τις πρωινές ώρες από μια φρεγάτα που βρίσκεται στο σημείο και η οποία είχε κληθεί να παράσχει προστασία, μετά από αίτημα της ναυτιλιακής εταιρείας και του καπετάνιου. «Η ασφάλεια της ζωής των ναυτικών και η ελευθερία των διεθνών θαλασσών είναι μη διαπραγματεύσιμες και ύψιστης σημασίας αρχές για την EUNAVFOR ASPIDES. Η EUNAVFOR ASPIDES ως επιχείρηση αμυντικού χαρακτήρα, αποτελεί αξιόπιστο πάροχο θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ, με στόχο τη συμβολή στην προστασία της ελευθερίας ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων στην περιοχή των επιχειρήσεων» αναφέρεται σχετικά. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας που ενημερώθηκε από την EUNAVFOR ASPIDES το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του ενώ το πλοίο μεταφέρει 150.000 τόνους Grude oil που φορτώθηκε στο λιμάνι της Αλ Μπασρά στις 11 Αυγούστου και είχε προορισμό το λιμάνι της Κορίνθου.

Παράλληλα, η διοίκηση της επιχείρησης «Ασπίδες» έδωσε σήμερα λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε το ελληνόκτητο τάνκερ «Sounion» στην Ερυθρά θάλασσα. Όπως αναφέρεται, στις 21 Αυγούστου το δεξαμενόπλοιο δέχτηκε αδικαιολόγητη επίθεση στην περιοχή της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και ακινητοποιήθηκε. Η «EUNAVFOR ASPIDES», ανταποκρινόμενη σε αίτημα της ναυτιλιακής εταιρείας και του καπετάνιου του «MV Sounion», απέστειλε μονάδα με σκοπό την παροχή προστασίας στο εμπορικό πλοίο και τη διάσωση του πληρώματός του. Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στην περιοχή του συμβάντος, πρωινές σήμερα, 22 Αυγούστου, εξουδετερώθηκε με επιτυχία ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) καθώς αποτελούσε απειλή κατά του πλοίου και του πληρώματός του.

Τα 25 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου διασώθηκαν από γαλλικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» και ήταν εκείνο που κατέστρεψε το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. «Η ασφάλεια της ζωής των ναυτικών και η ελευθερία των διεθνών θαλασσών είναι μη διαπραγματεύσιμες και ύψιστης σημασίας αρχές για την EUNAVFOR ASPIDES. Η EUNAVFOR ASPIDES ως επιχείρηση αμυντικού χαρακτήρα, αποτελεί αξιόπιστο πάροχο θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ, με στόχο τη συμβολή στην προστασία της ελευθερίας ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων στην περιοχή των επιχειρήσεων», καταλήγει η άτυπη ενημέρωση.

«Το πλήρωμα του υπό ελληνική σημαία Sounion, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούτι της Υεμένης την Τετάρτη, αποτελούμενο από δύο Ρώσους και 23 Φιλιππινέζους, εγκατέλειψε το πλοίο και διασώθηκε από τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα “Aspides”», δήλωσε εξάλλου στο Reuters αξιωματούχος της αποστολής.

Footage of the #Greek Crude Oil Tanker #SOUNION, which is currently drifting in the Red Sea with its engine off, after being targeted with at least 4 Missiles and gunfire from two close-range boats.#Yemen #Houthi #Iran pic.twitter.com/EupxwsIgX7

