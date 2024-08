Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από επίθεση σε Γυμνάσιο στη Βοσνία

Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο σε πόλη της δυτικής Βοσνίας. Ειδικότερα, πρώην υπάλληλος του σχολείου, που εργαζόταν ως βοηθός καθηγητή, άνοιξε πυρ – στις 10:15 το πρωί – σκοτώνοντας τον διευθυντή του σχολείου και δύο καθηγητές στη διάρκεια συνάντησης που είχαν. Στο σημείο της τραγωδίας έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και περιπολικά.

Ο δράστης της επίθεσης έχει τραυματιστεί σοβαρά και μάλιστα φέρεται να επιχείρησε να αυτοκτονήσει μετά το συμβάν. Ακόμη δεν είναι δε γνωστά τα αίτια της επίθεσης, τη στιγμή που οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο και οι έρευνες συνεχίζονται.

UPDATE: At least three people have been killed in a shooting at a gymnasium in western Bosnia, according to local media. An auxiliary worker at the school reportedly opened fire on teachers who were having a meeting, killing three. The shooter himself was then seriously injured.… pic.twitter.com/eznhf0VCBw



Λόγω του γεγονότος ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά για τις διακοπές του καλοκαιριού, δεν υπήρχαν μαθητές εντός των σχολικών αιθουσών.

#BREAKING #Bosnia JUST IN: Shooting at a school in Sanski Most, Bosnia and Herzegovina.

Three people were killed, and one was seriously injured in a shooting at a high school in Sanski Most today. pic.twitter.com/FMKJavWH6f

