Ο άνθρωπος με τη μακρύτερη μύτη στον κόσμο

Τον Μάιο του 2023 σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο Mehmet Ozyurek, ο άνθρωπος με την μακρύτερη μύτη στον κόσμο. Η μύτη του Τούρκου Mehmet Ozyurek – κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες – είχε 8,7884 εκατ. μήκος και το ρεκόρ επιβεβαιώθηκε από τους ιθύνοντες του Γκίνες τον Νοέμβριο του 2021. Του είχε απονεμηθεί ο τίτλος της μακρύτερης μύτης σε άνδρα εν ζωή δύο φορές στο παρελθόν: την πρώτη φορά το 2001 στο «Guinness World Records: Primetime in Los Angeles », και ξανά το 2010 στα γυρίσματα του «Lo Show dei Record» στην Ιταλία. Σύμφωνα με το ρεκόρ Γκίνες, ο Mehmet Ozyurek ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός για το κέφι του για τη ζωή και συχνά μιλούσε για το πώς ήταν «ευλογημένος» που είχε μια μύτη που έσπασε ρεκόρ.

The record for the longest nose on a living person (male) belongs to Mehmet Ozyurek from Turkey. it measures 3.46 inches. pic.twitter.com/N3pS2NsiVK

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τα Ρεκόρ Γκίνες ο Mehmet Ozyurek αρρώστησε και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ είχε προγραμματισμένο χειρουργείο. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον σώσουν αλλά οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες. Ο γιος του Baris μιλώντας στο ειδησεογραφικό portal Mynet είχε δηλώσει πως “ο πατέρας μου ήταν πολύ καλόκαρδος, προσπαθούσε να μην προσβάλει κανέναν. Ο πατέρας μου τα είχε βρει με τη μύτη του και με τη ζωή του» είπε.

Man with the World’s longest nose, Mehmet Ozyurek passes away at 75!

The Türkiye national held 3 Guiness world records for 8.8cm nose which was known for his extraordinary sense of smell.

May God console his family 🙏❤️

📸: Tuncay Bekar/Bayram Sarayoglu/Anadolu Agency pic.twitter.com/pDKqz68bRr

