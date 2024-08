Σκότωσε τη μητέρα της εγγονής της για την επιμέλεια: Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ

Μία γυναίκα στις ΗΠΑ που τον περασμένο μήνα σκότωσε τη μητέρα της εγγονής της προτού αυτοκτονήσει προχώρησε στο έγκλημα με στόχο να πάρει ο γιος της την πλήρη επιμέλεια της 4χρονης κόρης του, αναφέρουν δικαστικά έγγραφα. Η πρώην αξιωματικός του Σικάγο, Κάθλιν Λι, 65 ετών, που βρισκόταν στο τελικό στάδιο καρκίνου, πυροβόλησε θανάσιμα την Μαρίσα Γκάλογουεϊ- μια 45χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής που μοιραζόταν ένα παιδί με τον γιο της Ζακάρια Ριντ – τον περασμένο μήνα σε δρόμο του Μανχάταν. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι γονείς της Γκάλογουεϊ, Νάνσι και Τζον, κατέθεσαν επείγον αίτημα στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι ο Ριντ έχει καταφύγει στο «σπίτι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων» στο Σικάγο με την αγαπημένη τους εγγονή Λίλι με το πρόσχημα ότι θρηνεί τον θάνατο της κόρης τους και τους απαγόρευσε οποιαδήποτε επαφή, συμπεριλαμβανομένης και βιντεοκλήσης, με το παιδί.

Kathleen Leigh, terminally ill, fatally shot Marisa Galloway, her son’s ex-partner, in a plot to gain custody of their granddaughter Lili before committing suicide.

«Είναι σαφές ότι η μητέρα [του Ριντ] είχε σκόπιμα σχέδιο να σκοτώσει τη Μαρίσα για να παράσχει την επιμέλεια στον γιο της. Δυστυχώς, [ο Ριντ] έχει επιδείξει την απόλυτη πρόθεση να προωθήσει τους ίδιους στόχους της μητέρας του, καθώς αρνείται να μας παράσχει οποιαδήποτε πρόσβαση στη Λίλι εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες» αναφέρουν οι παππούδες της 4χρονης στα δικαστικά έγγραφα. Το ζευγάρι, που ζει στο Κέιπ Μέι της Νέας Υόρκης – ζητά από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μανχάταν να τους μεταβιβάσει τον χρόνο ανατροφής της Μαρίσα, που είχε καθοριστεί σε συμφωνία επιμέλειας του 2022 με τον Ριντ. Ζητούν επίσης να αναγκαστεί ο Ριντ να ζήσει στη Νέα Υόρκη έως ότου η Λίλι γίνει 18 ετών, ώστε να κρατήσει στενή σχέση με τον παππού και τη γιαγιά της και με την ετεροθαλή αδερφή της, Μάριελ, ενός έτους, την οποία η κόρη τους απέκτησε με δωρητή σπέρματος. Οι Γκαλογουέι έχουν επί του παρόντος την επιμέλεια της Μάριελ, είπαν αστυνομικές πηγές στην The Post. Η Νάνσι αναφέρει στο επείγον αίτημα ότι νιώθει «εξαιρετικά άβολα» που αναγκάστηκε να το υποβάλει, αλλά ανησύχησε ότι η Λίλι θα αποξενωνόταν από την πλευρά της οικογένειας της μαμάς της, αν δεν επενέβαιναν.

Η Μαρίσα Γκάλογουεϊ δολοφονήθηκε από τη μητέρα του πατέρα της κόρης της στις 26 Ιουλίου. Εκείνη την ημέρα είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες της και είχε βάλει τη Μάριελ στο αυτοκίνητό της για να πάει για πέντε μέρες στους γονείς της στου Νιου Τζέρσι. Επρόκειτο να πάρει τη Λίλι από τον πατέρα της πριν φύγει από την πόλη, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ωστόσο, η Λι πλησίασε τη Μαρίσα καθώς φόρτωνε το πορτμπαγκάζ και την πυροβόλησε μία φορά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και ξανά στην πλάτη πριν στρέψει το όπλο πάνω της. Πριν από το αποτρόπαιο έγκλημά της, η Λι έγραψε ένα γράμμα 7 σελίδων με αποδέκτη την αστυνομία στο οποίο υποστήριζε ότι η Μαρίσα προσπαθούσε να αποξενώσει τη Λίλι από τον γιο της και ισχυρίζονταν ότι υποπτευόταν ότι η άτυχη γυναίκα κακοποιούσε τη μικρή, κάτι που απέρριψαν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά από έρευνες. «Πήρε τη μητέρα του παιδιού για να κάνει τον γιο της ευτυχισμένο… είναι σοκαριστικό», είπε μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου στη The Post για τη Λι μετά το έγκλημα και την αυτοκτονία της.

Η Νάνσι Γκάλογουεϊ αναφέρει στα δικαστικά έγγραφα ότι η ίδια και ο σύζυγός της ζήτησαν από τον Ριντ «πολλές» φορές μετά την φρικτή δολοφονία να μιλήσουν με τη Λίλι, καθώς ανησυχούν για την κατάσταση της μετά τον χαμό της μητέρας της και τονίζει ότι θέλουν οι δύο αδελφές να αποτελέσουν παρηγοριά η μία για την άλλη. Ωστόσο ο Ριντ δεν έχει επιτρέψει ούτε καν την επικοινωνία με βιντεοκλήσεις. «Δεν έχουμε ιδέα για το πώς τα πάει η Λίλι ούτε για το τι έχει πει ο Ριντ στο παιδί για τη μητέρα του», αναφέρουν οι τραγικοί γονείς στα δικαστικά έγγραφα. «Αυτό είναι πέρα για πέρα απαράδεκτο και πρέπει να διορθωθεί άμεσα». «Δεν έχουμε ιδέα πώς είναι η [Λίλι], ή τι είπε ο [Ριντ] στη Λίλι για τη μητέρα της», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα. «Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να διορθωθεί άμεσα».

