Δίδυμα πάντα: Η 19χρονη Γινγκ Γινγκ πρώτη φορά μητέρα

Η 19χρονη Γινγκ Γινγκ, ένα γιγάντιο πάντα που ζει στο Ocean Park στο Χονγκ Κονγκ, γέννησε την περασμένη Πέμπτη δίδυμα αλλά παράλληλα, «έγραψε ιστορία», αφού είναι το γηραιότερο πάντα στον κόσμο, που έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε αυτή την ηλικία. Εκπρόσωπος του πάρκου δήλωσε πως η Γινγκ Γινγκ έφερε στον κόσμο δίδυμα πάντα, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (τοπική ώρα), παραμονή των 19ων γενεθλίων της. Τα νεογέννητα πάντα είναι τα πρώτα που γεννιούνται στο Χονγκ Κονγκ. Συνήθως, τα πάντα ζουν περίπου 20 χρόνια στη Φύση και 30 χρόνια σε αιχμαλωσία. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Ocean Park, οι προσπάθειες για να ζευγαρώσει και να μείνει έγκυος η Γινγκ Γινγκ από τον σύντροφό της Λε Λε κράτησαν 10 χρόνια. Τα δύο γιγάντια πάντα, που φιλοξενούνται για μεγάλη χρονική περίοδο στο Ocean Park, άρχισαν να έρχονται πιο κοντά και να κάνουν προσπάθειες να ζευγαρώσουν, όταν το πάρκο έκλεισε εξαιτίας της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020. «Η επιτυχής προσπάθεια ζευγαρώματος μας έχει ενθουσιάσει όλους καθώς η πιθανότητα εγκυμοσύνης με φυσικό τρόπο είναι υψηλότερη από την τεχνητή γονιμοποίηση», είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο σε συνέντευξη Τύπου ο Μάικλ Μπους, διευθυντής του Ocean Park. Η διάρκεια κυοφορίας των πάντα κυμαίνεται από 72 μέχρι 324 μέρες.

Το πάρκο μετά την γέννηση των δύο χαριτωμένων πάντα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες τους. Το θηλυκό ζυγίζει 122 γραμμάρια και το αρσενικό 112 γραμμάρια. «Η γέννηση είναι πραγματικά σπάνια, ειδικά αν σκεφτούμε ότι η Γινγκ Γινγκ κατέχει το ρεκόρ του γηραιότερου γιγάντιου πάντα που γέννησε με επιτυχία για πρώτη φορά», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το πάρκο. Η Γινγκ Γινγκ και ο Λε Λε δόθηκαν ως δώρο στο Χονγκ Κονγκ το 2007 από την κινεζική κυβέρνηση. Πάντως, οι επισκέπτες του Ocean Park θα πρέπει να περιμένουν μερικούς μήνες για να θαυμάσουν από κοντά τα νεογέννητα πάντα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του πάρκου, η Γινγκ Γινγκ μετά από μια σειρά αποβολών, είχε μια δύσκολη εγκυμοσύνη που κράτησε πέντε μήνες ενώ το θηλυκό νεογέννητο πάντα, δείχνει πολύ ευάλωτο, έχει χαμηλή πίεση, αδύναμο κλάμα και δεν λαμβάνει την ποσότητα τροφής που θα έπρεπε.

Τα πάντα είναι είδος υπό εξαφάνιση. Στην Φύση υπολογίζεται πως ζουν ελεύθερα περίπου 1.800, εκ των οποίων τα περισσότερα στα βουνά της επαρχίας Σετσουάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας. Σε καθεστώς αιχμαλωσίας υπολογίζεται πως ζουν 600 πάντα σε ζωολογικούς κήπους σε διάφορες χώρες του κόσμου, αφού η κινεζική κυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιεί τα συμπαθή ζώα για να αναπτύξει ή να βελτιώσει τις διπλωματικές σχέσεις της με πολλά κράτη – μια πολιτική τακτική που έχει γίνει γνωστή με τον όρο «διπλωματία των πάντα».

Can you imagine this is what a panda infant looks like? Take a close look at panda Ying Ying’s newborn baby. (Footage shot by Ocean Park Hong Kong) #CCRCGP #FriendshipMessenger #HowGiantPandasGrowUp #PandaNews pic.twitter.com/cMEh5em5dH

