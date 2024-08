Η Πελόζι ανάγκασε τον Μπάιντεν να αποσυρθεί, γράφει η Daily Mail

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου αποτελούν αντικείμενο εικασιών εδώ και πολλές εβδομάδες. Παρόλο που η επίσημη γραμμή του Λευκού Οίκου από τις 21 Ιουλίου, την ημέρα δηλαδή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία, ήταν ότι έλαβε τελείως μόνος τη συγκεκριμένη απόφαση, υπήρξαν αρκετές αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ για πιέσεις που δέχτηκε στον απόηχο του καταστροφικού debate με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την εικόνα που «ζωγράφισαν» σύμμαχοι του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ο 81χρονος έλαβε την απόφαση να αποσυρθεί μετά από ένα σαββατοκύριακο περισυλλογής που πέρασε – αναρρώνοντας από Covid – με τη σύζυγό του Τζιλ και στενούς του συνεργάτες στο σπίτι της οικογένειας στο Ντέλαγουερ.

Το βράδυ εκείνου του Σαββάτου, μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες επέμενε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, κάτι ξαφνικά «άλλαξε». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τους πιο έμπιστους συμβούλους του να ξεκινήσουν να συντάσσουν την επιστολή που θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από την κούρσα. Όλα τα παραπάνω, γράφει σε σημερινό αποκαλυπτικό της δημοσίευμα η Daily Mail, μπορεί να αληθεύουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, από αυτήν την εικόνα φαίνεται να λείπει ένα καίριο «κομμάτι του παζλ», το οποίο εξηγεί την τόσο ξαφνική μεταστροφή του Αμερικανού προέδρου. Καθώς ο Μπάιντεν ξεκουραζόταν αναρρώνοντας από τη μόλυνση με κορωνοϊό εκείνο το Σάββατο, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι τού έστειλε ένα επείγον μήνυμα, πως ήταν έτοιμη να εκφράσει δημόσια την ανησυχία της σχετικά με το εάν ο 81χρονος θα μπορούσε τελικά να νικήσει τον Τραμπ στην κάλπη του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, ήταν ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο από την Πελόζι προς τον πολιτικό σύμμαχο και φίλο της τα τελευταία 50 χρόνια: Αποσύρσου τώρα, αλλιώς θα σε «θάψω» μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Τέσσερις πηγές με λεπτομερή γνώση της κατάστασης διαβεβαίωσαν την εφημερίδα ότι ο Μπάιντεν έλαβε αυτό το μήνυμα από την Πελόζι, με μία από αυτές να αναφέρει μάλιστα ότι οι δυο τους μίλησαν στο τηλέφωνο, και ότι η πρώην πρόεδρος της Βουλής απείλησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα έδινε στη δημοσιότητα δημοσκοπήσεις που θα στήριζαν τα λεγόμενά της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω άτομα, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στην Daily Mail, η παρέμβαση αυτή της Πελόζι ήταν η «σπρωξιά» που χρειαζόταν ο Μπάιντεν για να δώσει εντολή να ετοιμάσουν οι σύμβουλοί του την επίμαχη ανακοίνωση, η οποία θα άνοιγε τον δρόμο για την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Οι παραπάνω αποκαλύψεις έρχονται εν μέσω αναφορών ότι βαθαίνει ολοένα και περισσότερο η κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στην Πελόζι και τον Μπάιντεν, που δεν έχουν μιλήσει από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τόσο η Πελόζι όσο και ο Λευκός Οίκος έχουν αρνηθεί επανειλημμένα ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο και την παλιά του φίλη πριν αποσυρθεί από την κούρσα. Στις 4 Αυγούστου, η παρουσιάστρια του CBS Λέσλι Σταλ επιχείρησε να στριμώξει την πρώην πρόεδρο της βουλής, ρωτώντας την ευθέως αν ήταν η επικεφαλής μιας εκστρατείας πίεσης προς τον Αμερικανό πρόεδρο. «Δεν ήμουν. Θα σου πω τι δεν έκανα: δεν τηλεφώνησα σε κανέναν απολύτως», απάντησε η Πελόζι στη συνέντευξή της. Μιλώντας στο περιοδικό New Yorker την περασμένη εβδομάδα, η 84χρονη παραδέχτηκε ότι ανησυχεί για το μέλλον της σχέσης της με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι «προσεύχεται» να επιβιώσει η φιλία τους.

«Ξέρει ότι τον αγαπάω» είπε στο CNN την περασμένη Πέμπτη. Από τη μεριά του πάντως, ο Μπάιντεν παραμένει ενοχλημένος με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. «Δεν του άρεσαν ορισμένα πράγματα που συνέβησαν, αφού υπήρξαν εκκλήσεις να παραιτηθεί, αλλά δεν αφιερώνει πολύ χρόνο σε αυτές τις αρνητικές σκέψεις» αναφέρει μια πηγή της Daily Mail. Περισσότερο θυμωμένοι με την Πελόζι, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, είναι η σύζυγος του Τζιλ και ο γιος του Χάντερ, αφού θεωρούν ότι η παρέμβασή της σε μια τόσο ευάλωτη στιγμή για τον Αμερικανό πρόεδρο ισοδυναμεί με προδοσία.

For the next six months, I'll be focused on my job as your president.

Here's what lies ahead. pic.twitter.com/hM06nZtV8V

— President Biden (@POTUS) July 25, 2024