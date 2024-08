Τσιτσιπάς για φωτιές: Ας ενωθούμε όλοι μαζί και θα βγούμε πιο δυνατοί από τις στάχτες

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω ανάρτησής του στα social media, εξέφρασε την συμπαράστασή του στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα.

«Οι φλόγες μπορεί να σημάδεψαν τον τόπο μας, αλλά δεν θα μειώσουν ποτέ το πνεύμα της Ελλάδας. Ας ενωθούμε, ας στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και θα βγούμε πιο δυνατοί από τις στάχτες.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με όλους όσους επλήγησαν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είναι αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ και αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Σινσινάτι θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για το US Open.

The flames may have scarred our land, but they will never diminish the spirit of Greece. Let’s come together, support one another, and rise stronger from the ashes. My thoughts and prayers are with all those impacted. https://t.co/CCfecqGkp0

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 16, 2024