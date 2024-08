Τραμπ – Έλον Μασκ: Κυβερνοεπίθεση καταγγέλλει ο επιχειρηματίας

Μεγάλη καθυστέρηση σημειώθηκε στην προγραμματισμένη για τις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Έλον Μασκ. Ο Μασκ είπε ότι το X υπέστη «μαζική επίθεση DDOS» και ότι δοκίμασε το X νωρίτερα και λειτούργησε μια χαρά.

There appears to be a massive DDOS attack on . Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024