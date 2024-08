Τραμπ – Έλον Μασκ: Η σύγκριση μεταναστών με ζόμπι και οι φιλοφρονήσεις

Η θριαμβευτική, όπως σχεδιαζόταν, live επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Χ – πρώην Twitter – για την πολυδιαφημισθείσα συνέντευξή του στον Έλον Μασκ λίγο έλειψε να τιναχτεί στον αέρα λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η συζήτηση, που απευθυνόταν κατά τον ιδιοκτήτη του Χ σε «ανοιχτόμυαλους ανεξάρτητους ψηφοφόρους», ξεκίνησε τελικά με άνω των 40 λεπτών καθυστέρηση, ην οποία ο Μασκ απέδωσε σε «κυβερνοεπίθεση», που όπως υποστήριξε, δείχνει ότι κάποιοι στις ΗΠΑ δεν θέλουν να ακουστεί το πολιτικό μήνυμα του Τραμπ.

There appears to be a massive DDOS attack on . Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024