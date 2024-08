Σάο Πάολο αεροπλάνο συντριβή: Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες

Νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους της εταιρείας Voepass που συνετρίβη στην πόλη Βινιέντο του Σάο Πάολο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος. Το δικινητήριο ATR-72, που εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο, συνετρίβη στην πόλη Βινιέντο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Voepass, στο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

#Voepass Flight 2283 left #Cascavel, in the #Brazilian state of #Paraná, and was headed to #Guarulhos, in #SãoPaulo state, according to Flightradar24 data. The #plane, an #ATR72, crashed in a residential area of #Vinhedo. #Brasil #Brazil #VoepassFlight2283 pic.twitter.com/3PLK5w8eSA

— Said Pulido (@Super_Said) August 10, 2024