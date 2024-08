Βρετανία επεισόδια: Έλον Μασκ εναντίον Κιρ Σταρμερ

Ο Έλον Μασκ, με το hashtag #twotierKeir κατηγορεί τον Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργό «δύο ταχυτήτων» μετά τις εκατοντάδες συλλήψεις ακροδεξιών των τελευταίων ημερών στη Βρετανία, αναπαράγοντας τη θεωρία συνωμοσίας που λέει ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει τους λευκούς ακροδεξιούς «διαδηλωτές» πιο σκληρά από τις μειονοτικές ομάδες. Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με τα πιο βίαια επεισόδια εδώ και 13 χρόνια ση Βρετανία, εν μέσω ανησυχιών ότι η διαδικτυακή παραπληροφόρηση τροφοδοτεί την ακροδεξιά βία.

Is this accurate @CommunityNotes ? https://t.co/ov7lKEUl2C

Is this Britain or the Soviet Union?

Arrested for making comments on Facebook!

Η Ντάουνιγκ Στριτ δεν θα ασχοληθεί ξανά με τον Έλον Μασκ, αφού προηγουμένως δήλωσε για τα σχόλιά του περί πιθανού εμφυλίου πολέμου στο Ηνωμένο Βασίλειο «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία». Μετά από αυτή την κριτική, ο Μασκ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει τον Κίρ Στάρμερ στην πλατφόρμα του Χ (πρώην Twitter). Ο Μασκ είχε προχωρήσει στο εν λόγω σχόλιο περί εμφυλίου κάτω από ανάρτηση με βίντεο από τα επεισόδια όπου χρήστρια έγραφε ότι «αυτό που συμβαίνει είναι οι επιπτώσεις της μαζικής μετανάστευσης και των ανοιχτών συνόρων».

In 2030 for making a Facebook comment that the UK government didn’t like pic.twitter.com/UhKDLeCPJb

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024