Βρετανία επεισόδια: Απόψε η πιο σκληρή νύχτα της εβδομάδας

Οι Αρχές στη Βρετανία προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν απόψε τουλάχιστον 100 προγραμματισμένες διαδηλώσεις και ακόμα 30 αντι-διαδηλώσεις. Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, περίπου 6.000 ειδικοί αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί έπειτα από τη γνωστοποίηση μιας λίστας με 39 περιοχές όπου αναμένεται να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια -μεταξύ των οποίων κέντρα μεταναστών και σπίτια δικηγόρων. Μηνύματα που διέρρευσαν από κανάλια -που φαίνεται να είναι ακροδεξιά- στο Telegram δείχνουν τους εμπλεκόμενους να απειλούν τις ζωές ακτιβιστών και να ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς να προετοιμαστούν για τις νέες διαδηλώσεις απόψε.

Britain is reeling from the latest wave of interethnic violence.Anti-migrant anger has been fueled by the recent tragedy in the town of Southport,where a 17-year-old of Rwandan origin stabbed pic.twitter.com/obtAMfPB6B

Συγκεντρώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Αστυνομική πηγή δήλωσε στην Daily Mail: «Σήμερα θα είναι πιθανώς η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας, μέχρι το βράδυ».Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα κέντρα μετανάστευσης και τα γραφεία δικηγόρων αναμένεται να αποτελέσουν το κύριο σημείο εστίασης των συγκεντρώσεων, αλλά οι αστυνομικοί θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο. Το χάος που έχει κατακλύσει τους δρόμους της Βρετανίας μετά τις δολοφονίες στο Σάουθπορτ την περασμένη εβδομάδα έχει φέρει σε αδιέξοδο τμήματα της χώρας, με ιατρικά ραντεβού να ακυρώνονται, καθώς το προσωπικό φοβάται να πάει στη δουλειά του.

Εν τω μεταξύ, ένας υπάλληλος γραφείου στο Λονδίνο δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το γραφείο τους κοντά στη Liverpool Street, εξαιτίας «προγραμματισμένων ταραχών» στην περιοχή. Είπε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί να εργάζονται από το σπίτι τους για το υπόλοιπο της εβδομάδας και να μην προσέρχονται στο γραφείο του Λονδίνου.

Violence erupted in several English cities tonight, as crowds of anti-immigration protesters fought with counterprotesters in the northern cities of Liverpool, Hull and Nottingham, among other locations. Here’s Liverpool, home of the Beatles. pic.twitter.com/YcrOUN9K9y

— Mike (@Doranimated) August 4, 2024